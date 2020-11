1 Grande Fratello Vip: in attesa del suo arrivo nella Casa, Selvaggia Roma lancia una frecciatina ad Elisabetta Gregoraci (VIDEO)

Selvaggia Roma ha tardato il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip a causa del Covid. Superata questa brutta parentesi, l’influencer attende con ansia il suo ingresso nel reality show, dopo l’esperienza estiva ad Affinity. Intanto, per non farci mancare nulla, l’ex protagonista di Temptation Island ha già lanciato una frecciatina ad Elisabetta Gregoraci.

In risposta ad un utente di Instagram che le ha confidato di essere felice che entrerà nel programma e di ‘non vedere l’ora’, Selvaggia Roma ha risposto in modo molto ironico. L’nfluencer ha non solo ringraziato il fan o la fan in questione, ma ha aggiunto anche i famosi colpettini (o battiti che dir si voglia) che Elisabetta Gregoraci si è spesso data sul petto dal suo arrivo nel programma. Gesto indirizzato a qualcuno fuori di cui non è mai stata rivelata l’identità.

Una frecciatina che non è passata inosservata agli occhi attenti del popolo della rete, che ne ha condiviso il video…

Selvaggia Roma sembra promettere bene. Tra l’altro proprio gli account ufficiali del GF Vip l’avevano presentata con una frase specifica, che ha fatto tremare gli ammiratori dei Gregorelli:

“Un nuovo ingresso potrebbe mettere in discussione il rapporto tra Elisabetta e Pierpaolo?”.

Ricordiamo infatti che è emerso il gossip di un particolare interesse di Selvaggia per Pierpaolo Pretelli, il quale però (seppur ora abbia preso le distanze) è invaghito proprio di Elisabetta Gregoraci. Il tutto sembra già indirizzarci verso uno spinoso triangolo!

