1 GF Vip: Elisabetta Gregoraci manifesta la sua gelosia nei confronti di Pierpaolo Pretelli, a causa di Myriam Catania? Il video

La puntata di questa sera del GF Vip si prospetta davvero scoppiettante e ricca di colpi di scena. Questo perché sia i concorrenti in casa che i telespettatori hanno notato una particolare simpatia nata tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Sta per nascere una nuova coppia? Lei ha manifestato un pizzico di gelosia durante la prova settimanale, a causa della presenza di Myriam Catania, vogliosa di mettersi in gioco.

Il Grande Fratello, per movimentare un po’ la serata, ha deciso di proporre ai ragazzi una sfida di ballo (esame che ha scaturito anche la lite notturna tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco). Scelti per l’occasione proprio Elisabetta e Pierpaolo, che si sono messi subito a provare la coreografia, guidati da Matilde Brandi. Tutti i concorrenti, comunque, hanno mostrato entusiasmo e si sono messi a disposizione. In particolare Myriam Catania, che voleva essere d’aiuto ha voluto dare il suo contributo, ma è stata immediatamente stoppata dalla Gregoraci:

“Dai Myriam perdiamo tempo inutile. Le coppie sono una di queste due, perché deve farlo lei?”

Ma non solo, perché Myriam Catania ha anche provato qualche passo con Pierpaolo Pretelli ed ecco, nelle immagini, l’espressione eloquente di Elisabetta Gregoraci. Ci sarà per caso della gelosia di mezzo? I fan di Twitter ne sono certi. Ed ecco alcuni commenti a riguardo…

Myriam si ostina a voler provare con Pierpaolo.

Elisabetta: #GFVIP ✈️ pic.twitter.com/4ecATMTOC8 — Antonio (@ant19mar) September 24, 2020

E ancora sempre a proposito della gelosia di Elisabetta Gregoraci per Pierpaolo Pretelli...

MA ELISABETTA E ADUA GELOSE QUANDO QUALCUNO FA LE PRESE CON PIERPAOLO E MASSIMILIANO CI NE MA#GFVIP pic.twitter.com/KsyErluU66 — icarus con la K (@impasticcata) September 24, 2020

Al momento la situazione non è molto chiara, ma a sensazioni Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono davvero molto complici tra loro.

Probabilmente l’argomento questa sera verrà affrontato in puntata da Alfonso Signorini, che ha già visto una certa simpatia e feeling che si è creato tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, già protagonisti della prova settimanale di lunedì e del famoso bacio.