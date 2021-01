1 Elisabetta Gregoracci non era presente nell’ultima puntata del GF Vip. Ecco il possibile motivo

Nell’appuntamento di lunedì 18 gennaio 2021 del Grande Fratello Vip ne abbiamo viste succedere di tutti i colori. Gli inquilini hanno, infatti, scoperto che il reality si allungherà fino a fine febbraio e le reazioni non sono state delle migliori. Ma prima ancora Giulio Pretelli, durante l’incontro con fratello Pierpaolo, ha fatto adirare Alfonso Signorini e intervenire Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. all’appello, però, mancava qualcuno. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci, non presente in puntata.

In molti si sono chiesti il motivo di tale assenza. Del resto la giornata di ieri corrispondeva anche ai 4 mesi dalla sua entrata nella casa del Grande Fratello Vip e tutti i suoi fan si aspettavano di trovarla in studio. Magari sfoggiando uno dei meravigliosi abiti che indossa di solito in queste occasioni. Eppure non è stato così. Cerchiamo, quindi, di capire il perché.

Il non essere presente in puntata di Elisabetta Gregoraci potrebbe risultarci più chiaro se guardiamo il suo feed su Instagram. Infatti il 18 gennaio 2021 corrisponde anche al compleanno della sua nipotina Ginevra. La bambina, infatti, avrebbe compiuto la tenera età di 5 anni. Sull’account della conduttrice, infatti, possiamo notare una carrellata di foto che la ritraggono in compagnia della bambina mentre si divertono in vacanza.

Insomma, il motivo potrebbe essere riconducibile a questo evento, anche se lei stessa non ha confermato nulla. La cosa quasi certa, però, è che tutti i suoi ammiratori possono stare tranquilli. Infatti, nel prossimo appuntamento è molto probabile che Elisabetta Gregoraci sarà di nuovo presente in puntata accanto a tutti gli altri concorrenti ormai eliminati. In caso di variazioni dell’ultimo momento non esiteremo ad aggiornarvi.

Nel frattempo continuate a seguirci per tante altre news sul GF Vip e non solo.