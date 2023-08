NEWS

Andrea Sanna | 24 Agosto 2023

Oggi i funerali di Toto Cutugno

Tanti i presenti nella giornata di oggi ai funerali di Toto Cutugno, scomparso il 22 agosto all’età di 80 anni. Le esequie si sono celebrate a Milano. Centinaia di persone hanno voluto omaggio e dargli un ultimo saluto intonando il celebre pezzo. L’Italiano. Tra i tanti colleghi presenti Pupo, Gianni Morandi, Ivana Spagna e Fausto Leali.

Rispetto a quante persone ci si potesse aspettare, purtroppo tanti sono gli assenti per svariati motivi. Alla stampa proprio Enzo Ghinazzi si è detto inizialmente sconvolto per l’accaduto, ma ha fatto anche una critica. Oltre a sottolineare la presenza significativa di Morandi, ha lanciato una stoccata:

“Nell’80 c’eravamo io, te, lui, Ruggeri, Benigni che presentava. Fu un’edizione di rilancio del Festival di Sanremo. […] La presenza di Gianni a questo evento è significativa. Sono mancati un po’ di colleghi. Ci siamo solo noi due. Mi è dispiaciuto un po’”, ha detto ai microfoni della stampa come ripreso da Fanpage.it.

Pupo si trova d’accordo anche quando gli hanno chiesto: “Toto Cutugno bistrattato in Italia?”. Di diverso avviso invece l’amico Gianni Morandi, di vedute opposte. Il cantante infatti ha spiegato come a detta sua Toto sia stato un grande cantautore e interprete, anche se da alcuni è stato definito “troppo popolare”.

Sempre Gianni Morandi ha dichiarato di avere un grande rispetto nei suoi confronti e delle parole scritte e cantate da Toto Cutugno: “Gli devo rispetto per questo, ma anche perché lo conosco da tanto tempo. Abbiamo avuto sempre un buon rapporto, forse non negli ultimi tempi perché non ci sentivamo da un po’”. Nonostante questo ne sottolinea il rispetto reciproco che li ha sempre contraddistinti e il Sanremo fatto lo stesso anno.

Molti presenti dunque, tra volti noti e gente comune, ma anche tante assenze che pesano nella giornata del ricordo di Toto Cutugno. Alla famiglia rinnoviamo il nostro sincero abbraccio.