Ritorno di fiamma per un’ex coppia di Uomini e Donne: “Si stanno rivedendo”

Spettacolo

Andrea Sanna | 9 Giugno 2024

Uomini e donne

Stando ai recenti pettegolezzi sembrerebbe che per un’ex coppia di Uomini e Donne non è ancora finita e si parla di presunto ritorno di fiamma: “Si stanno rivedendo”, è emerso in queste ore sul web. Ma di chi si tratta e chi sono i protagonisti di questa indiscrezione?

Uomini e Donne, ex coppia torna insieme

Oggi nel pomeriggio mediante il profilo di Deianira Marzano è arrivata una nuova indiscrezione su Uomini e Donne. Secondo quanto si apprende dall’account della nota esperta di gossip, pare che ci siano delle novità su un’ex coppia. In base a quanto si legge dallo screen sottostante, sembrerebbe infatti che due protagonisti del dating show, che avevano chiuso il loro rapporto, ora sarebbero nuovamente vicini.

“Un’ex coppia di Uomini e Donne si sta rivedendo”, ha scritto la Marzano nel suo profilo Instagram senza rilasciare troppi dettagli. Non sappiamo nello specifico a chi faccia riferimento, poiché il messaggio in questione è davvero molto vago e per nulla dettagliato.

La storia Instagram di Deianira sui due protagonisti di Uomini e Donne

Recentemente abbiamo visto numerose rotture per i protagonisti del programma di Canale 5, dunque potrebbe trattarsi davvero di chiunque, a meno che non emergeranno delle indiscrezioni o comunque dettagli più precisi su questa coppia. Magari a breve saranno loro stessi a uscire allo scoperto.

Di queste ore sono tante altre le notizie che riguardano i protagonisti di Uomini e Donne. Pensiamo per esempio all’ex corteggiatore Mario Cusitano, che è tornato alla carica e ha parlato di Ida Platano, scatenando la reazione dell’opinionista Tina Cipollari (che alcuni vorrebbero sul trono).

Ma non è finita. Perché a far discutere sono state anche le dichiarazioni di Gianni Sperti che ha commentato la possibilità di poter o meno diventare un giorno tronista di Uomini e Donne. Insomma in questa domenica le news sul parterre del dating show non sembrano mancare!