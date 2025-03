In attesa dell’uscita del suo nuovo album di inediti e della partenza del suo tour di stadi, in queste ore Elodie è tornata sul set. La cantante sarà infatti protagonista di una nuova serie che verrà distribuita su Netflix prossimamente.

Nuovo progetto per Elodie

Sono mesi ricchi di impegni per Elodie. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con Dimenticarsi alle 7, la cantante sta lavorando al suo nuovo album di inediti, che vedrà la luce tra poche settimane. Ma non solo. A giugno infatti, per la prima volta nella sua carriera, la Di Patrizi si esibirà negli stadi, con due concerti evento che si terranno al San Siro di Milano e al Maradona di Napoli. Grande attesa dunque per questi show, che senza dubbio stupiranno tutto il pubblico.

In questo periodo nel mentre, come di certo in molti sapranno, l’artista romana è anche tornata sul grande schermo. Dopo il successo di Ti mangio il cuore, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è tornata al cinema con il film Gioco pericoloso di Lucio Pellegrini. Nel cast, oltre alle Di Patrizi, anche Adriano Giannini ed Eduardo Scarpetta. Come se non bastasse nelle ultime ore è arrivata un’altra sorpresa per tutti i fan.

In queste ore infatti Elodie è tornata sul set. La cantante sarà protagonista di una nuova serie thriller Netflix, Nemesi, le cui riprese sono appena iniziate. Si tratta di uno show in 6 episodi e ad affiancare l’artista ci sarà Pierfrancesco Favino. Il progetto racconterà la storia di Gherardi (Favino), erede di una ricca famiglia di imprenditori milanesi, accusato di aver ucciso la moglie (Di Patrizi).

La serie verrà rilasciata in streaming prossimamente e di certo già in molti attendono questo nuovo progetto della cantante, che senza dubbio ancora una volta non deluderà le aspettative del pubblico.