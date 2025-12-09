Annuncio a sorpresa da parte di Elodie. L’amata artista romana ha rivelato al proprio pubblico che è in programma il nuovo tour nel 2027! Ecco tutte le date.

Elodie annuncia il tour nel 2027

Il 6 dicembre si è concluso il tour di Elodie. La cantante durante il live aveva parlato di un periodo di pausa, rivelando che avrebbe fatto ritorno sulla scena nel 2027. Nello stesso frangente ha anche rivelato di avere già “tutto in mente”, rassicurando i fan sul suo ritorno.

Oggi però è arrivata una notizia che ha sorpreso in tanti. Quale? Elodie a sorpresa ha annunciato sui suoi social che da domani alle 14:00 sarà possibile acquistare i biglietti per il suo prossimo tour, in programma a partire dall’aprile 2027.

Per il momento sono 7 le date annunciate dall’artista, ma non è escluso possano aggiungersi delle altre durante la fase di vendita, come accade spesso in questi casi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ma quali sono le date del nuovo tour di Elodie? La cantante ha rivelato che sono previste sette appuntamenti per ora.

Si partirà con la data zero il 24 aprile ad Ancona al Palaprometeo. Si passerà poi a Roma il 29 aprile al Palazzo dello Sport. Si andrà avanti ancora il 4 maggio a Napoli al Palapartenope, in seguito al Palaflorio a Bari il giorno 8 maggio. Elodie poi tornerà a Milano il 13 maggio all’Unipol Forum, mentre il 18 maggio al Mandela Forum di Firenze e infine all’Unipol Arena di Bologna il 22 maggio.

Insomma Elodie si sarà anche concessa una pausa, in attesa del suo ritorno nel 2027, ma questo annuncio ha letteralmente mandato in visibilio il suo fedele pubblico, che ha già iniziato un nuovo countdown!

Crediti Foto – lolanda Pompilio / TSCK / LiveMedia / IPA

