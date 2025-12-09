Il Gruppo rafforza il suo impero mediatico: entra nel cuore del Sud Italia e porta in casa la macchina degli eventi di “Battiti Live”

Mediaset compie un passo decisivo e amplia il proprio raggio d’azione. Il Gruppo entra nel cuore del Sud Italia acquisendo Radio Norba, emittente storica e profondamente radicata nel territorio. Con l’operazione porta in casa anche la macchina organizzativa di “Battiti Live”, uno dei progetti musicali più seguiti dell’estate italiana.

Una mossa che amplia il potere radiofonico del Gruppo

RadioMediaset domina già il mercato degli ascolti con Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio. Le emittenti del Gruppo raggiungono il 42,9% del Giorno Medio d’Ascolto.

L’ingresso di Radio Norba rafforza ulteriormente questo primato. L’emittente porta con sé un pubblico fedele e molto presente nel Sud Italia. Per Mediaset è un tassello fondamentale: aggiunge un presidio solido in un’area strategica e completa un network già molto potente.

Il ruolo chiave di Marco Montrone

Un elemento centrale dell’operazione è la continuità. Marco Montrone, figura determinante per la crescita di Radio Norba, resterà amministratore delegato. Collaborerà direttamente con Mediaset, mantenendo il ruolo operativo che lo contraddistingue da anni. Questa scelta permette al Gruppo di preservare l’identità dell’emittente.

Battiti Live diventa “di casa”

Tra gli asset più importanti arrivati con l’acquisizione c’è “Battiti Live”. Il format estivo, seguito sia in piazza sia in televisione, rappresenta una delle produzioni musicali più rilevanti del Paese.

Con l’ingresso di Radio Norba, Mediaset non si limita a ottenere una nuova emittente. Acquisisce un polo produttivo in grado di generare spettacolo, contenuti originali e nuovi flussi di pubblico. Le sinergie future potranno dare vita a progetti più ambiziosi, soprattutto in ambito televisivo.

Cosa cambia davvero

L’integrazione di Radio Norba porterà benefici immediati e a lungo termine. Mediaset punta a gestire meglio le frequenze, a potenziare le attività commerciali e a ampliare l’offerta editoriale. L’esperienza di RadioMediaset e quella di Genetiko, la società editrice di Radio Norba, possono creare nuove opportunità. Tra queste, l’arrivo di format originali e la partecipazione a eventi musicali sempre più strutturati, con una copertura capillare sul territorio.