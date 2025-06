Elodie ha lanciato dei boxer maschili con la frase maliziosa “E poi scendo giù”, in riferimento al brano Black Nirvana, disponibili nel suo shop ufficiale. Il capo fa parte della collezione 2025.

Il boxer del merch di Elodie

A quanto pare Elodie torna a far parlare di sé, ma stavolta non solo per la sua musica e i suoi concerti negli stadi e nei palazzetti. La cantante romana ha lanciato un nuovo prodotto del suo store ufficiale. Quale? Si tratta dei boxer maschili con una frase tanto ironica quanto ammiccante, stampata sulla parte frontale: “E poi scendo giù.”

Un tocco di malizia studiato con intelligenza pop, che ha subito divertito e conquistato il suo fandom. L’intimo fa parte della collezione ufficiale 2025 ed è già disponibile all’acquisto sullo shop ufficiale di Elodie, al prezzo di 20,00 Euro.

I boxer nel sito del merchandising Elodie

I boxer sono disponibili in varie taglie, con vestibilità regular e stampa digitale di alta qualità. La spedizione è prevista entro 10 giorni lavorativi, e come specificato sul sito, i prodotti originali della linea Elodie si possono trovare esclusivamente online o durante i suoi concerti dal vivo.

Non è la prima volta che Elodie gioca con il doppio senso e l’ironia leggera attraverso la moda. Già nel 2023 aveva riscosso grande successo con un altro modello di boxer maschili, questa volta con la frase: “1,2,3 alza”, anch’essa posizionata strategicamente per un effetto decisamente divertente.

Il nuovo lancio conferma la capacità dell’artista di comunicare oltre la musica, unendo ironia, sensualità e senso dello stile. I fan di Elodie si sono scatenati sui social, tra risate, apprezzamenti e ironici screenshot degli acquisti già effettuati.

Ancora una volta, Elodie dimostra di essere molto più di una cantante: è un’icona pop capace di muoversi con disinvoltura tra musica, moda e marketing.