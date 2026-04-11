Qual è il segreto della forma fisica di Elodie? La dieta che segue, l’alimentazione scelta e l’allenamento costante.

Elodie segue una dieta specifica, sceglie sempre un’alimentazione sana e bilanciata e non rinuncia mai all’allenamento fisico. Scopriamo insieme i segreti della cantante per mantenere un corpo tonico e statuario.

I segreti di bellezza di Elodie: dieta, allenamento e alimentazione

Elodie è sempre impegnata, tra tour musicali, il suo ruolo da attrice, i lavori da modella e la sua routine di benessere, composta da dieta, allenamento e alimentazione bilanciata. Ha una dose di energia davvero incredibile e non si ferma mai, ma per mostrare a tutti quel suo fisico statuario e quella bellezza straordinaria, segue una routine davvero molto rigida, che non le permette di sgarrare.

La cantante non è una donna che si chiude in palestra per ore, ma ha scelto di seguire uno schema che prevede allenamenti brevi e mirati. L’alimentazione è fondamentale per il suo benessere, come per qualsiasi persona, per cui non perde occasione di gustarsi un pasto sano ed equilibrato, per mantenere la sua linea. La dieta che segue è sempre bilanciata ed è questo un punto cardine della sua capacità di mantenersi sempre in perfetta forma.

Elodie e l’allenamento fisico: dal crossfit alla danza

Il focus dell’allenamento di Elodie è sulle gambe, che mostra sempre toniche e in forma ad ogni sua apparizione. Si dedica a sessioni di allenamento mirati quasi quotidianamente e punta molto sugli squat e sui pesi, che fanno parte della sua routine. In diverse occasioni, sui social, ha mostrato qualche sessione di allenamento da sola o in compagnia della sua cara amica Diletta Leotta, con cui condivide la passione per il movimento fisico.

Come si nota dalle sue performance sul palco, Elodie è anche una brava ballerina, con un grande talento. Si allena moltissimo, studiando danza, ed esibendosi in coreografie molto complicate di pole dance. Uno dei suoi sport preferiti rimane il crossfit, che pratica con costanza e grande determinazione. Oltre a rendere il suo corpo perfetto, questi allenamenti la aiutano ad aumentare la sua energia e ad alzare la sua autostima.

La dieta di Elodie: l’alimentazione corretta

Elodie ha parlato della sua dieta in diverse occasioni, spiegando che in realtà è particolarmente restrittiva per il fatto che non ha una grande fantasia nel cucinare e non ama molto fare la spesa. Lei stessa ha spiegato che si riduce a comprare sempre le solite cose, come latte di soia, bresaola e mozzarella, che mangia davvero molto spesso.

Tenendo conto di questi dettagli che la stessa cantante ha voluto precisare, bisogna dire che ci tiene a mangiare un po’ di tutto, evitando però di esagerare con gli zuccheri. Nonostante abbia alcuni punti fermi nella sua alimentazione, quando riesce prova a variare, scegliendo sempre cibi sani ed equilibrati. Elodie ha voluto anche smentire l’uso di prodotti specifici per dimagrire, sottolineando di puntare soprattutto sull’allenamento fisico.