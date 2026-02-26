Nuovo gossip su Elodie e Andrea Iannone. Il settimanale Diva e Donna li ha beccati insieme e fa sapere che avrebbero litigato. La cantante poi avrebbe visto la ballerina Franceska Nuredini, con la quale ha un legame sempre più solido mostrandosi sorridente in sua compagnia.

Elodie beccata con Andrea Iannone: “Hanno litigato”

Nonostante tutti siano concentrati sul Festival di Sanremo 2026, il gossip non si ferma. È Diva e Donna a titolare così nel suo nuovo numero: “Elodie litiga con Iannone per strada e poi corre da Franceska. Lei urla e lui va via”.

Questo ciò che sarebbe accaduto tra la cantante e il motociclista secondo quanto riportato dalla rivista, che i più considerano ormai come una “ex coppia”. Questo perché Andrea Iannone è stato più volte pizzicato da Diva e Donna e da Chi in compagnia di Rocío Muñoz Morales. Sebbene lei abbia smentito a Vanity Fair e Domenica In un presunto coinvolgimento sentimentale, le voci corrono veloci.

C’è da dire che la fine della storia tra Elodie e Andrea Iannone non ha mai trovato l’ufficialità effettiva da parte dei diretti interessati. In ogni caso stando a quanto ripreso dalla fonte pare proprio che l’incontro tra i due non sia andato nel migliore dei modi e ci sarebbe stata una discussione.

La paparazzata

Secondo quanto ricostruito nel dettaglio da Diva e Donna, dopo questa presunta lite, Andrea Iannone sarebbe andato via in auto con il muso lungo, mentre Elodie avrebbe raggiunto Franceska Nuredini, la sua ballerina con la quale ha un legame solido e molto chiacchierato sui social. Il motociclista peraltro si dice che non abbia granché gradito questo rapporto tra la cantante e la danzatrice, a seguito di velate (ma non troppo) frecciate sui social, poi rimosse.

Dalle immagini pubblicate dal giornale si sono mostrate sorridenti. Elodie portava con sé un mazzo di fiori. Poi sarebbero tornate insieme a casa della cantante, sempre in base a quanto si legge.

Le due sono davvero inseparabili e anche a Venezia sono state pizzicate insieme dal settimanale Oggi, che ha parlato di grande intesa e affetto tra loro.

Vedremo se prima o poi verrà chiarito cosa è accaduto davvero tra Elodie e Andrea Iannone.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.