Durante il live di Elodie a Jesolo, la cantante è stata protagonista di un imprevisto. Mentre si stava esibendo all’interno di una gabbia in ferro, ha battuto la testa su di essa. Nonostante l’intoppo non si è fermata e ha proseguito la sua coreografia.

L’imprevisto al concerto di Elodie

Nella serata di ieri ha finalmente preso il via il tour nei palazzetti di Elodie. La data zero si è svolta a Jesolo, presso il Palazzo del Turismo. Durante l’evento, dove l’artista ha indossato diversi outfit particolari e studiati per il suo show, si è verificato un imprevisto. E no, non facciamo riferimento stavolta al fan che si è sentito male, ma un episodio che ha coinvolto in prima persona proprio la cantante.

Durante uno degli atti del suo live, Elodie fa inserire al centro del palco un’enorme gabbia in ferro dove lei e i suoi ballerini eseguono una coreografia mentre lei esegue i suoi brani. E proprio mentre cantava Euphoria, pezzo del 2023 contenuto nel disco Red Light, si è verificato l’imprevisto in questione.

I ballerini dovevano sollevarla in alto, per permetterle di uscire dalla gabbia. Peccato però che proprio mentre eseguivano questo passaggio, Elodie ha battuto la testa alla gabbia. Dal video in questione si vede che il colpo non è stato da poco, ma in ogni caso, da artista qual è ha preferito non fermarsi e ha continuato la sua esibizione come se niente fosse.

Elodie rischia la commozione cerebrale per sfamare il suo pubblico una professionista pic.twitter.com/rnJm6q3YY7 — Eros (@erosdat) October 30, 2025

I fan presenti, così come sui social, si sono giustamente preoccupati per il colpo preso da Elodie. Ma per fortuna non si è trattato di niente di grave. Chi ha condiviso e ricondiviso il video in rete, ha voluto sottolineare e riconoscere la professionalità della cantante, che non si è fatta prendere dalla situazione e, come ci ha sempre abituati, ha proseguito nonostante questo imprevisto.

