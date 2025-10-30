Ieri durante la data zero a Jesolo, Elodie ha fermato il suo concerto. Un fan presente nel parterre si è sentito male. La cantante dunque ha scelto di interrompere il live per permettere agli addetti ai lavori di prestare i soccorsi necessari. Gesto che non è sfuggito al web.

Elodie ferma il concerto

C’era grandissima attesa per il ritorno dei live di Elodie. La cantante ieri ha dato il via al tour nei palazzetti con la data zero a Jesolo, presso il Palazzo del Turismo. Numerosi fan sono accorsi in città per assistere al suo concerto. Uno spettacolo ricco, con una scenografia e outfit curati nei dettagli e un corpo di ballo straordinario. Ma tra i tanti momenti della serata, uno in particolare sembra avere attirato l’attenzione di molti.

LEGGI ANCHE: Emma Marrone ospite della seconda puntata dei Live di X Factor

Elodie a un certo punto si è fermata per prestare maggiore attenzione verso il proprio pubblico. Ma come mai? L’artista si è resa conto che uno dei fan presenti nel parterre non si sentiva bene. Non conosciamo cosa sia accaduto di preciso, forse uno svenimento, non è ben chiaro al momento.

Per tale ragione Elodie ha preferito interrompere il concerto e fare in modo che gli addetti alla sicurezza potessero intervenire per prestare soccorso alla persona in questione. Lei stessa, come potete vedere da questo video, ha voluto accertarsi che tutto andasse bene e che il fan in questione si fosse ripreso per poter riprendere con lo show. Più volte infatti ha chiesto se il fan si fosse o meno ripreso e se tutto andasse bene.

In rete, come potete vedere, è diventato virale questo video del momento preciso dell’accaduto in cui Elodie ha fermato il suo concerto…

Il gesto di Elodie ha attirato l’attenzione di diversi utenti, che hanno sottolineato come al giorno d’oggi non sia così scontato il comportamento della cantante in questa situazione particolare.

C’è da dire però che in ogni caso Elodie è sempre stata molto attenta a queste dinamiche. Quel che è importante, però, è che tutto si sia risolto nel migliore dei modi.

Ricordiamo che il tour della cantante proseguirà domani 31 ottobre e il 1 novembre a Milano.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.