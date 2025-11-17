Stando a quanto è trapelato in queste ore, prossimamente Barbara d’Urso tornerà ospite di Mara Venier a Domenica In. Si tratterà della prima intervista per la conduttrice da quando ha dato il via al suo percorso a Ballando con le Stelle.

Barbara d’Urso si concede per una nuova intervista

Quest’anno Barbara d’Urso ha deciso di mettersi alla prova con una nuova esperienza e ha così scelto di partecipare a Ballando con le Stelle in qualità di concorrente. In queste settimane dunque il pubblico del talent show di Milly Carlucci sta seguendo attentamente il percorso della conduttrice, che sta dividendo il web. Mentre in molti stanno sostenendo e supportando l’ex presentatrice Mediaset, tanti altri non perdono occasione per criticarla aspramente, con commenti poco carini ed eleganti.

Senza dubbio però Barbara è già vista come una delle potenziali vincitrice del fortunato talent show di Rai 1 e in molti si chiedono cosa accadrà nel corso delle prossime puntate. In attesa di scoprirlo, oggi è arrivata una notizia che non è affatto passata inosservata. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto fa sapere Giuseppe Candela tramite la sua rubrica “C’è chi dice”, pubblicata sul settimanale Chi, presto Barbara d’Urso sarà nuovamente ospite a Domenica In. Già lo scorso anno, come qualcuno senza dubbio ricorderà, la conduttrice si era raccontata in una lunga chiacchierata proprio con Mara Venier. Adesso dunque Barbara si prepara a tornare in tv per la prima intervista da quando è iniziato il suo percorso a Ballando con le Stelle. Stando a quanto si legge, la data sarebbe ancora de definirsi, tuttavia la partecipazione della d’Urso pare essere certa.

Ma cosa racconterà stavolta la presentatrice partenopea? Non resta che attendere per scoprirlo.

