In queste ore Elodie è stata ospite a R101 e nel corso della chiacchierata ha rivelato la verità sul suo vero cognome, che non è Di Patrizi. Ecco cosa ha raccontato la cantante.

La rivelazione inedita di Elodie

Sono settimane ricche di impegni queste per Elodie. Solo pochi giorni fa la cantante ha infatti rilasciato il suo nuovo album di inediti, Mi ami mi odi, che sta già scalando le classifiche. Allo stesso tempo l’artista romana sta preparando i due live evento che si terranno negli stadi il prossimo giugno. Come è noto infatti l’ex allieva di Amici per la prima volta nella sua carriera si esibirà al San Siro di Milano e al Maradona di Napoli e di certo c’è grande attesa per questi show, che promettono di rimanere nella storia.

In attesa di scoprire come la cantante ci stupirà, in queste ore è accaduto qualcosa di inaspettato. Tutto è iniziato quando Elodie è stata ospite a Radio101. Nel corso della chiacchierata l’artista ha fatto una rivelazione inedita e ha raccontato la verità sul suo cognome, che non è Di Patrizi come tutti credono. Ecco le sue dichiarazioni in merito:

“Mio padre ha scoperto il suo cognome vero al liceo. Io non ho il mio vero cognome. Mia nonna era sposata con questo signore, che si chiamava Enzo Di Patrizi. Si lasciano, ma mia nonna era una fuorilegge perché non si poteva. In seguito si accoppiò con mio nonno, Angelo Canini, e nacque mio padre. Essendo la legge non ancora abrogata, mia nonna gli ha dovuto dare il cognome dell’ex marito. Quella cosa non gliela dissero. Mio papà fino al liceo era convinto di chiamarsi Roberto Canini. Il mio cognome quindi in teoria è Canini, però io ho lasciato Di Patrizi”.

La rivelazione sul vero cognome di Elodie ha spiazzato il pubblico e di certo l’aneddoto sta già facendo discutere il web.