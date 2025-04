Oggi è uscito il nuovo singolo di Elodie, Mi ami mi odi, che anticipa il prossimo album di inediti in uscita il 2 maggio. La cantante nel mentre ha rilasciato anche il video del brano, in cui appare più sexy e provocante che mai.

Il nuovo video di Elodie

Elodie è tornata con il suo nuovo singolo! Oggi esce infatti Mi ami mi odi, brano che anticipa l’omonimo album di inediti che vedrà la luce il prossimo 2 maggio. Periodo importante questo per la Di Patrizi, che nel mentre si sta anche preparando alla partenza del suo primo tour di stadi. Due gli eventi previsti: uno al San Siro di Milano e uno al Maradona di Napoli. Grande attesa per questi concerti, che promettono di restare nella storia, e di certo le aspettative non verranno deluse.

Oggi nel mentre, come annunciato, è uscito Mi ami mi odi, il nuovo singolo dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, che sta già facendo cantare e ballare tutti quanti. Il pezzo, scritto dalla Di Patrizi stessa insieme ad Elisa e Jacopo Et, è stato prodotto da Dardust e unisce elementi pop ed elettronici a un sound in continua evoluzione. Ma le sorprese per i fan non sono finite qui.

Elodie infatti ha anche rilasciato il video ufficiale del singolo Mi ami mi odi, in cui appare più sexy e provocante che mai. La clip naturalmente sta già facendo discutere gli utenti sui social e anche stavolta non mancano le critiche dei leoni da tastiera. Del resto, come suggerisce proprio il titolo della canzone, con la Di Patrizi non ci sono mezze misure: o la si ama o la si odia.

Il brano ha però tutte le carte in tavola per diventare una vera hit e di certo nelle prossime settimane ci farà scatenare tutti.