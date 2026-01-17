Il 2026 di Elodie si è aperto con una meravigliosa vacanza in Thailandia. Per l’occasione la cantante ha optato per hotel di lusso, il cui costo vi sorprenderà.

Il 2025 è stato un anno intenso e ricco di soddisfazioni per Elodie, che solo di recente ha concluso un trionfale tour di palasport. Nel mentre la cantante ha annunciato una breve pausa e si è attualmente ritirata dalle scene. I fan possono però stare tranquilli. Il 2027 segnerà infatti il ritorno della Di Patrizi, che ha già annunciato la sua nuova tournée.

Mentre si gode il meritato relax però l’artista romana è finita al centro del gossip e del pettegolezzo. Secondo le voci di corridoio infatti, la relazione con Andrea Iannone sarebbe giunta al termine e al momento dunque l’ex allieva di Amici starebbe voltando pagina.

Il 2026 di Elodie intanto si è aperto con una vacanza da sogno in Thailandia, che è stata naturalmente testimoniata sui social. Per l’occasione, la Di Patrizi, che ha viaggiato in alcune città del paese, ha scelto hotel di lusso e in queste ore FanPage ha rivelato i prezzi delle strutture in cui ha soggiornato la cantante.

Il primo, come si legge, è il Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve, e si trova a Krabi, città del Sud della Thailandia. Si tratta di un resort a 5 stelle con ville e bungalow immersi nella natura incontaminata. All’interno della struttura è possibile trovare spa e ristoranti di alto livello. Il costo per una notte? I prezzi partono da 800 euro, a seconda dell’opzione e del periodo scelti.

Il secondo hotel scelto da Elodie è il Capella Bangkok, che come suggerisce il nome si trova proprio a Bangkok ed è una delle strutture migliori la mondo. Al suo interno si trovano sistemazioni lussuose e ristoranti stellati Michelin. Anche in questo caso i prezzi variano a seconda della camera scelta e del periodo, tuttavia il costo di partenza è di 1.000 euro.

Infine, per la vacanza in Thailandia, la Di Patrizi ha soggiornato all’Amanpuri, che si trova sull’isola di Phuket. Il costo di questo elegante e lussuoso hotel? 3.500 euro a notte.

