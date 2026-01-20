A Milano Elodie e Franceska sono state beccate insieme

Elodie e Franceska Nuredini insieme a Milano

Elodie e Franceska Nuredini sono davvero inseparabili. A testimoniarlo non solo le bellissime immagini del viaggio in Thailandia ma anche le foto del settimanale Chi, da domani in edicola. La cantante è tornata alla routine milanese e al suo fianco c’è, come presenza costante, proprio la ballerina del suo tour, come sottolineato dal giornalista Valerio Palmieri.

Dopo giorni di relax nel sud-est asiatico, in compagnia di Franceska Nuredini, ma anche di Giulia Pelagatti (altra bravissima danzatrice presente nel suo tour) e altre persone a lei care, Elodie ha voluto concedersi un po’ di tempo per sé.

La cantante e la ballerina insieme a Milano

La rivista ha beccato Elodie e Franceska uscire insieme di casa, dirigersi dal parrucchiere e tornare nuovamente insieme. Entrambe sono apparse serene, rilassate e sorridenti. Talmente tanto che quando si sono rese conto di essere fotografate hanno salutato i paparazzi e sono sembrate persino divertite. Sintomo dunque di quanto si reputino molto tranquille nonostante i gossip siano sempre dietro l’angolo.

Lo stesso giornale, infatti, ha precisato: “Sono felici, euforiche”. E questo basta. Perché al di là di quello che si dice in questi giorni sul loro conto, Elodie e Franceska Nuredini (seppur meno conosciuta rispetto alla cantante), hanno dimostrato, semmai ci fosse bisogno, di essere delle donne libere, al di là delle etichette, che hanno instaurato un rapporto solido, profondo. Un qualcosa di autentico, nato con il tempo, che non ha bisogno per forza di un nome per essere riconosciuto.

Il rapporto tra Elodie e Franceska

Quello tra Elodie e Franceska è un rapporto, come detto, nato con il tempo. Da quando la cantante ha scelto personalmente lei e gli altri ballerini per il suo tour.

Fin da subito con ognuno di loro ha stretto delle amicizie autentiche, considerandoli parte di una grande famiglia e ciò lo abbiamo visto e lo vediamo costantemente anche sui social, dove spesso tra loro vediamo like, messaggi di supporto e affetto incredibile.

Ed è questo che è successo tra Elodie e Franceska. Si sono riconosciute fin da subito e ora sono più unite che mai.

I gossip sulla rottura tra Elodie e Andrea Iannone

Non servono giudizi, non serve malizia, anche se la fantasia dei fan corre e in queste settimane abbiamo letto davvero di tutto su Elodie e Franceska. A partire dalla rottura tra la cantante e Andrea Iannone, mai ufficialmente confermata dai diretti interessati, anche se alcuni indizi sembrano lasciarlo pensare. Il motociclista, peraltro, proprio nei giorni scorsi è stato beccato in Franciacorta in compagnia di Rocío Muñoz Morales. Immagini queste che hanno alimentato ancor di più la fine della relazione con l’artista romana.

In ogni caso qualsiasi cosa sia successa tra la cantante e il motociclista sembra essere ormai superata. E la serenità sprigionata da Elodie nelle immagini in compagnia di Franceska sono la prova più tangibile.

