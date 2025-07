Elodie è apparsa sui social, dopo giorni di speculazioni su una presunta crisi con Andrea Iannone, per rispondere una volta per tutte e chiarire la situazione. Ecco cosa sta succedendo.

La smentita di Elodie

Pochi giorni fa il popolo del web si stava preoccupando per la relazione di Elodie e Andrea Iannone, in quanto si parlava di una “crisi nerissima” tra loro. Tra coloro che ne hanno parlato possiamo citare Amedeo Venza e Deianira Marzano, la quale ha anche aggiunto: “Lui si sente trascurato dal troppo lavoro di lei“.

I fan sostenevano che la coppia non si faceva vedere insieme da ormai diverso tempo ma qualcuno ha trovato come causa gli impegni reciproci. La cantante sta lavorando sui suoi concerti e sulla nuova musica, mentre lo sportivo è occupato con le gare. Ma che cosa sta succedendo davvero?

Elodie e Andrea Iannone smentiscono la crisi

Come possiamo vedere dallo scatto qui sopra sembra chiaro che la loro relazione stia proseguendo a gonfie vele. Se la crisi c’è stata davvero potrebbero averla superata, ma siccome non abbiamo conferma che abbiano avuto un periodo di allontanamento, possiamo affermare che questa foto è una smentita ufficiale.

Elodie ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto in cui si trova a letto con Andrea Iannone. Qui li vediamo baciarsi sorridendo, felici di essere insieme e più innamorati che mai! Finalmente adesso tutti i rumor sono stati messi a tacere e i due possono godersi in tranquillità la loro relazione. Continuate a seguirci per non perdervi tantissime altre news sul mondo dello spettacolo e sugli ultimi gossip.