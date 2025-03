Francesco Sarcina ha denunciato di nuovo la ex Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia è stata denunciata all’ex Francesco Sarcina per aver, a detta dell’artista, sfruttato l’immagine della loro figlia a scopi economici.

Nuova denuncia per Clizia Incorvaia dall’ex Francesco Sarcina

Francesco Sarcina, frontman del gruppo musicale Le Vibrazioni, ha recentemente sporto una nuova denuncia contro l’ex moglie Clizia Incorvaia, accusandola di utilizzare l’immagine della loro figlia Nina sui social media a fini economici, senza il suo consenso.

Secondo quanto riportato da Repubblica, che ha anche condiviso estratti della denuncia, Sarcina sostiene che Incorvaia abbia pubblicato foto e video della bambina in contenuti sponsorizzati, traendo profitto dall’esposizione mediatica della minore.

Questa non è la prima volta che emergono tensioni tra i due riguardo all’uso dell’immagine della figlia. Già nel 2019, Sarcina aveva intrapreso azioni legali simili, che si erano concluse con un accordo.

Ai tempi Incorvaia aveva acconsentito a cessare la pubblicazione di contenuti riguardanti Nina sui suoi profili social. Tuttavia, dall’anno scorso l’influencer avrebbe ripreso questa pratica, portando Sarcina a presentare una nuova querela.

Nella denuncia, Sarcina avrebbe incluso messaggi scambiati con la ex. In questi, lei avrebbe ammesso di mantenere la famiglia grazie alle collaborazioni con brand di moda. Nei documenti si legge:

“Alle mie richieste via messaggistica rivolte alla Sig.ra Incorvaia di cessare di utilizzare l’immagine di nostra figlia sui social e a fini pubblicitari, la stessa mi ha risposto testualmente: ‘Io campo grazie ai brand di moda e pago la scuola, vestiti, etc’, come da screenshot che si allega; ammettendo dunque che l’immagine della bambina viene utilizzata anche al fine di trarne un profitto economico senza alcuna autorizzazione e controllo dello scrivente su siffatta gestione.”

Mentre Sarcina sottolinea la necessità di proteggere la figlia dall’esposizione mediatica non consensuale, Incorvaia potrebbe dover affrontare le implicazioni legali delle sue azioni. Al momento, non sono pervenute dichiarazioni ufficiali da parte di Clizia Incorvaia in merito a queste nuove accuse.