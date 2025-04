Durante l’appuntamento domenicale a Verissimo, Emanuel Lo è stato sorpreso da una dolce lettera da parte di Giorgia: “Sei un uomo meraviglioso”.

La lettera di Giorgia per Emanuel Lo

È il giorno dopo la quarta puntata del Serale di Amici 24, che ha visto l’eliminazione di Chiamamifaro. Nel pomeriggio di oggi a Verissimo, la conduttrice Silvia Toffanin ha ospitato Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo che nel talent sono rimasti con i soli Francesco e Senza Cri.

Durante l’appuntamento di oggi con Verissimo, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno parlato non solo delle loro carriere, ma c’è stato anche un momento che ha coinvolto il coreografo e insegnante. Silvia Toffanin infatti gli ha riservato una bellissima clip che ha riassunto tutto il suo periodo nella scuola, ma ha anche mostrato il video della sorpresa fatta a Giorgia al Festival di Sanremo 2025.

Poco dopo aver parlato della sua dolce metà, Emanuel Lo ha ricevuto una lettera proprio da parte di Giorgia:

“Emanuelino, sarà bizzarro sentirti chiamare così perché sei forzuto e muscoloso, ma tu sei un uomo estremamente sensibile con un animo profondo e gentile. Ciò non toglie che comunque a casa sei un disastro. A parte quando fai la pasta con quel sugo molto buono. Per il resto sappiamo bene che quando si rompe una lampadina se non la cambio io resterà rotta per sempre. Considerato il meraviglioso padre, artista e ballerino eccelso che sei direi che ti si può perdonare”.

Nella lettera Giorgia ha ricordato che lei ed Emanuel Lo si conoscono ormai da più di 20 anni. Come ogni coppia anche loro hanno attraversato tanti momenti, ma ancora oggi riescono a stupirsi e ridere insieme come il primo giorno e riescono a scoprire cose nuove ogni giorno.

E ancora nella lettera Giorgia ha aggiunto: “Sei un uomo meraviglioso e non parlo solo degli addominali”. Poi il simpatico quesito su cosa volesse mangiare per cena. Frase questa che ha strappato una risata ad Emanuel Lo.

Il coreografo ha spiego che quello che vivono è un amore profondo, che vivono con ironia. Ha trovato la lettera bellissima e ci si rivede molto.