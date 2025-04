A Milano Stefano De Martino è stato beccato con una misteriosa donna “molto bella”, secondo i recenti gossip. Ma di chi si tratta?

Stefano De Martino con una misteriosa donna

Le notizie Stefano De Martino si rincorrono e non solo sul fronte lavorativo, dato che si parla del suo futuro in Rai e di tanti progetti così come della clamorosa proposta ricevuta. Ma c’è anche il gossip a farla da padrone, specie sulla sua vita privata.

In tutti questi anni Stefano De Martino si è sempre dichiarato single, sebbene non manchino mai i rumor su presunte frequentazioni. Lui è sempre molto riservato. Ma secondo quanto riportato dalle fonti di Amedeo Venza, che ne ha riportato il rumor, il conduttore di Affari Tuoi sarebbe stato pizzicato in compagnia di una bellissima donna.

Con molta tranquillità però Stefano De Martino stesso, che sta sempre attento, non sembra essersi preoccupato troppo nel farsi vedere con una donna. Una situazione che ovviamente è consapevole che non fa altro che alimentare i chiacchiericci. Ma anziché nascondersi, avrebbe regalato sorrisi ai fan e con alcuni di loro si sarebbe anche fermato a scambiare quattro chiacchiere e selfie.

A raccontarlo, come detto, è Amedeo Venza sui suoi social. L’opinionista ha raccontato che Stefano De Martino sarebbe stato pizzicato precisamente in giro per Milano, ma come detto, non si sarebbe infastidito o mostrato preoccupazione quando alcuni fan non hanno resistito dal chiedergli una foto. Chi invece pare abbia preferito non mostrarsi è la misteriosa donna, che ha preferito defilarsi e guardare la scena.

Precisiamo che non si sa chi sia questa presunta nuova fiamma. Potrebbe anche semplicemente trattarsi di un’amica. È bene ricordare che l’amicizia tra uomo e donna esiste e non si tratta di fantascienza! Quindi è un’ipotesi non di certo da escludere. Nonostante ciò però c’è da dire che Stefano De Martino non ha né confermato né smentito le voci sul suo conto e durante l’ultima intervista a Che Tempo Che Fa si è dichiarato single. E su questo ci atteniamo al momento in attesa di novità effettive.