Ieri sera si è tenuta l’ultima sfida tra Amici 24 e Ne vedremo delle belle e a vincere è stato nuovamente il talent show di Maria De Filippi. Ma andiamo a scoprire tutti gli ascolti.

Amici 24 vs Ne vedremo delle belle

Anche questa settimana c’è stato uno scontro di fuoco tra Canale 5 e Rai 1. Ieri sera infatti in tv è andata in onda la quarta puntata del Serale di Amici 24 e la quarta e ultima puntata di Ne vedremo delle belle e ancora una volta dunque le due trasmissioni si sono date battaglia e non sono mancate le emozioni. All’interno della scuola più famosa d’Italia i cantanti e i ballerini si sono sfidati senza sosta ed è così arrivata una nuova eliminazione. Stavolta a lasciare il talent show è stata Chiamamifaro, che ha messo un punto alla sua esperienza.

In Rai invece le 10 showgirl si sono scontrate per aggiudicarsi la vittoria e a trionfare in questa prima edizione è stata Lorenza Mario. Il programma di Carlo Conti tuttavia, come è noto, ha chiuso i battenti in anticipo a causa degli ascolti non soddisfacenti. Ma cosa è accaduto ieri sera e chi ha vinto la gara? Andiamo a scoprirlo.

A trionfare è stato ancora una volta Amici 24, che è stato seguito da 3.555.000 spettatori con uno share pari al 25.9%. La finale di Ne vedremo delle belle ha invece raccolto davanti alla tv 1.936.000 spettatori pari al 12.7% di share. Maria De Filippi dunque continua a confermarsi la regina indiscussa del sabato sera e di certo anche nel corso delle ultime puntate del Serale non mancheranno i colpi di scena.

Il pubblico intanto si chiede già sarà a vincere quest’anno la trasmissione e tra poco più di un mese scopriremo chi alzerà la tanto ambita coppa.