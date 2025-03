Emanuel Lo si spoglia durante la sua esibizione ad Amici 24 e sui social non tarda ad arrivare il commento di Giorgia

Ieri sera Emanuel Lo ha lasciato tutti a bocca aperta durante il guanto di sfida dei prof ad Amici 24. Il ballerino si è infatti spogliato facendo impazzire il web e non è tardato ad arrivare il commento di Giorgia.

Siamo entrati nel pieno del Serale di Amici 24 e solo ieri sera su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata di questa edizione. Nel corso della serata non sono mancate le risate e le emozioni e naturalmente l’ormai tradizionale guanto di sfida dei prof. A scendere in pista è stato anche Emanuel Lo, che ancora una volta ha lasciato a bocca aperta tutto il pubblico. Il ballerino si è infatti esibito sulle note di SexyBack e la sua performance ha infiammato lo studio.

A un tratto infatti Emanuel si è spogliato, togliendosi la camicia, e naturalmente il momento ha letteralmente fatto impazzire il web. Poco dopo però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione dei fan del talent show di Maria De Filippi. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Proprio Emanuel Lo ha condiviso su Instagram uno scatto della sua esibizione ed Amici 24 e a quel punto non è tardato ad arrivare il commento di Giorgia, che da anni è sentimentalmente legata al ballerino. La cantante così ha scritto: “Hot”, con tanto di emoji di applausi e di un cuore rosso. Naturalmente il gesto è stato notato dagli utenti e lo screen ha fatto il giro del web.

Emanuel nel mentre sta continuando a seguire il percorso del suo allievo Francesco, che senza dubbio è uno dei ragazzi più amati di questa edizione di Amici. Ma cosa accadrà e chi vincerà quest’anno il talent show? Non resta che attendere per scoprirlo.