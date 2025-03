Ieri sera nel corso della seconda puntata di Ne vedremo delle belle a esibirsi è stata anche Patrizia Pellegrino. La performance ha però fatto sorridere Mara Venier, che ha così chiesto ironicamente all’attrice di ricantare più volte.

La simpatica richiesta di Mara Venier

Non sono mancate le risate ieri sera nel corso della seconda puntata di Ne vedremo delle belle. Il nuovo programma di Carlo Conti infatti sta appassionando il pubblico e di certo anche nelle prossime settimane assisteremo a un colpo di scena dietro l’altro. Nel mentre ieri, durante la diretta, a strappare un sorriso ai telespettatori è stata Mara Venier. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

Tutto è iniziato quando Patrizia Pellegrino si è sfidata con Lorenza Mario (che ha poi vinto la puntata) sulle note di un celebre brano di Mina, L’importante è finire. Al termine della performance però non è tardata ad arrivare la reazione della Venier, che simpaticamente ha chiesto all’attrice di ricantare. Mara ha infatti dichiarato: “Chissà Malgioglio cosa direbbe. Io e miei compagni ci siamo confrontati. Vorremmo sentire Patrizia, perché c’è arrivata male, a cappella se è possibile”.

LEGGI ANCHE: Emanuel Lo si spoglia ad Amici e arriva il commento di Giorgia

La Pellegrino ha così immediatamente accettato di esibirsi nuovamente e a quel punto Mara Venier tra le risate ha aggiunto: “Concentrati Patrizia”. Ma non è finita qui. Durante il momento della votazione delle concorrenti, Valeria Marini ha affermato che secondo il suo pensiero l’emozione ha giocato un brutto tiro a Patrizia, che in sala prove aveva eseguito alla perfezione il brano. A riprendere parola è stata così la Venier, che scoppiando nuovamente a ridere ha aggiunto: “Scusa Carlo, siccome si è emozionata io gliela farei rifare”.

La simpatica scenetta ha fatto divertire il pubblico e non sono mancati commenti degli utenti. In seguito Mara ha deciso di premiare proprio l’attrice, dandole 5 punti, che tuttavia non le sono bastati per vincere la sfida.