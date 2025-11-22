Emanuela Tittocchia: la verità che scuote Milano
Tra brindisi e confessioni inedite, la presentazione si è trasformata in un party esclusivo che ha celebrato la forza e l’autenticità della nota showgirl
Un elegante locale nel centro di Milano ha ospitato un evento che ha unito cultura e divertimento per il lancio del libro autobiografico “TIT TOC” di Emanuela Tittocchia. La serata ha regalato ai presenti un’atmosfera vivace, ricca di curiosità e momenti indimenticabili, conquistando letteralmente la scena milanese con un mix di energia e interazioni spontanee.
Uno show tra confessioni e brindisi
Emanuela Tittocchia ha dialogato con colleghi, giornalisti e amici storici, illustrando la genesi del suo progetto editoriale. L’artista ha condiviso aneddoti mai svelati e riflessioni personali, offrendo al pubblico un’esperienza autentica. Dopo un ricco buffet, il taglio della torta e un brindisi di mezzanotte hanno dato il via a un party esclusivo, celebrando un traguardo fondamentale per la vita dell’autrice.
Un team d’eccellenza e un racconto intimo
L’editore Fabio Scarpati ha curato ogni dettaglio della comunicazione, mentre il fotografo Sebastiano Longano dello Studio Fotografico Longano ha catturato le emozioni più intense della notte. Nel volume “TIT TOC”, l’autrice ripercorre il suo cammino tra palco e vita privata. “Apro le porte della mia storia per mostrare ciò che spesso rimane nascosto tra un’emozione e l’altra”, ha dichiarato Emanuela Tittocchia, svelando la sua verità e la sua resilienza.
Ospiti illustri alla corte di Emanuela
Moltissimi volti noti hanno voluto festeggiare l’attrice. Tra i presenti figuravano direttori di testate importanti come Carlo Faricciotti, Lorella Ridenti e Flavio Natalia. Non sono mancati personaggi come Marco Bellavia, Rosy Dilettuso, l’astrologo Joss, Terry Alaimo, la DJ Rossella Di Pierro, l’influencer Eva Bolognesi e il giornalista sportivo Mino Taveri.
Tanti amici sono accorsi per congratularsi in occasione della presentazione del libro, tra i volti noti si sono presentati:
- Carlo Faricciotti – Direttore di Visto
- Lorella Ridenti – Direttore di ORA settimanale
- Flavio Natalia – Direttore di Ciak
- Joss – Astrologo di Novellla 2000
- Marco Bellavia – Ex modello e conduttore televisivo
- Sebastiano Longano – Fotografo
- Rosy Dilettuso – Cantante e showgirl
- Terry Alaimo – Astrologa
- DJ Rossella Di Pierro
- Eva Bolognesi – Influencer
- Mino Taveri – Giornalista sportivo
