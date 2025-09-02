Emilio Fede, storico giornalista ed ex direttore del Tg4, è ricoverato in condizioni critiche, dopo un peggioramento subentrato nelle ultime ore.

Emilio Fede ricoverato in condizioni critiche: le parole della figlia Sveva

L’ex direttore del Tg4 Emilio Fede, volto storico della televisione italiana, è ricoverato in condizioni critiche. Attualmente si trova presso la Residenza San Felice di Segrate, alle porte di Milano. A confermare la notizia le parole della figlia Sveva, come riporta Il Corriere della Sera.

“Papà è in condizioni critiche, purtroppo. Continua a lottare come un leone. È un guerriero”, ha dichiarato, sottolineando la forza con cui il padre sta affrontando questo delicato momento. Accanto a lei, in queste ore difficili, c’è anche l’altra figlia di Fede, Simona, che non lo lascia solo.

Il giornalista, che ha compiuto 94 anni lo scorso giugno, si trova nella struttura sanitaria di Segrate da pochi giorni, dopo un periodo di degenza più lungo in un’altra clinica, stando a quanto riporta TgCom24. Le sue condizioni, aggravatesi nelle ultime ore, sono apparse da subito preoccupanti, riferiscono fonti vicine alla famiglia.

Emilio Fede è stato una delle figure più controverse e al tempo stesso iconiche della televisione italiana. Dopo gli inizi alla Rai, dove ha diretto il Tg1, la sua carriera si è legata soprattutto a Mediaset e alla lunga direzione e conduzione del Tg4, che ha guidato dal 1992 al 2012. Un volto noto, una presenza costante per milioni di telespettatori, ma anche un personaggio spesso al centro di dibattiti e polemiche.

Negli ultimi anni, Fede si era progressivamente allontanato dalla vita pubblica, dedicandosi alla scrittura e alla famiglia, mantenendo comunque un legame forte con il mondo dell’informazione e con i tanti colleghi di una carriera durata decenni.

Ora la preoccupazione è tutta rivolta alle sue condizioni di salute. La famiglia, pur mantenendo il riserbo, ha voluto condividere un messaggio di forza e speranza, come emerso dalle parole sopra riportate della figlia Sveva.

Il ricovero di Emilio Fede a Segrate segna dunque un passaggio delicato per uno dei giornalisti più noti del panorama televisivo italiano, mentre in molti seguono con apprensione l’evolversi delle sue condizioni.