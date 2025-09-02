L’ex insegnante di danza ad Amici di Maria De Filippi Garrison Rochelle ha condiviso il desiderio di partecipare ad un paio di reality show.

Garrison e il sogno di un reality show

Garrison Rochelle, storico ballerino e insegnante di danza del talent Amici di Maria De Filippi, torna a far parlare di sé. Intervistato da SuperGuida TV in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, l’artista ha raccontato i suoi prossimi progetti professionali e ha confidato il desiderio di mettersi alla prova in un reality show.

“Ho fatto un provino per L’Isola dei Famosi” – ha rivelato Garrison – “Devo dire che quel reality mi stuzzica un po’ perché bisogna sopravvivere. Il Grande Fratello invece non sarebbe nelle mie corde perché sono troppo sensibile e pudico nel parlare della mia vita privata. Mi piacerebbe partecipare anche a Pechino Express“.

Da queste dichiarazioni emerge un lato inedito dell’ex volto fisso di Amici, pronto a lanciarsi in nuove sfide, questa volta lontane dal palcoscenico. Se l’idea di un reality, però, attualmente rimane un sogno, i progetti concreti non mancano.

Garrison ha rivelato, infatti, che tornerà a teatro in “Saranno Famosi – Fame Il Musical”, diretto da Luciano Cannito, un grande classico che lo riporta alle sue radici artistiche. Parallelamente è impegnato con “Tra palco e realtà”, uno show itinerante che dà spazio a giovani artisti e professionisti chiamati a raccontarsi e a esibirsi.

Il Natale 2025 avrà anche una colonna sonora speciale firmata da lui: è infatti in uscita il cd “Garrison Christmas Songs 2”, seguito del progetto musicale natalizio pubblicato qualche anno fa. Un album a cui hanno collaborato anche altri due volti di Amici: Beppe Vessicchio e Pino Perris.

Infine, Garrison tornerà anche sul piccolo schermo. È stato confermato alla conduzione della nuova edizione di “Performer Cup” su Rai 2, programma che celebra il talento nelle arti scenico-sportive e che ha già raccolto un buon riscontro di pubblico.

Tra palco, televisione e la possibilità di un futuro reality, Garrison è deciso a non volersi fermare. “La mia vita è iniziata a 65 anni e oggi ne ho 70. Mi sono messo ancora in gioco“, ha dichiarato. Sempre in movimento, resta un artista versatile capace di reinventarsi e sorprendere, pronto a regalare nuove emozioni al suo pubblico.