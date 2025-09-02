Ieri pomeriggio su Canale 5 ha debuttato la prima edizione di Dentro la notizia, con Gianluigi Nuzzi. Ma come è andata la prima puntata? Ecco gli ascolti del programma d’informazione.

Gli ascolti di Dentro la notizia

Dopo la chiusura di Pomeriggio Cinque, ieri su Canale 5 ha debuttato la prima edizione di Dentro la notizia. Alla conduzione del nuovo programma d’informazione c’è Gianluigi Nuzzi, che ha deciso di mettersi alla prova con questa nuova esperienza. Pomeriggio dopo pomeriggio così il presentatore entrerà nelle case gli italiani e offrirà al pubblico uno sguardo ravvicinato sui più grandi casi di cronaca e attualità, con approfondimenti e retroscena. Proprio nel corso della prima puntata non è mancato il commento del conduttore, che presentando ai telespettatori questa nuova trasmissione ha affermato:

“Buonasera amiche e amici. C’è un’atmosfera calda e mi fa piacere. Questa prima puntata è dedicata, come lo saranno tutte, all’attualità. Vorrei entrare nelle vostre case e raccontarvi quello che succede, sempre accesi sui fatti e sulla realtà”.

Ma come sono andati gli ascolti della prima puntata di Dentro la notizia? Andiamo a scoprirlo. A rivelare i dati è stato Davide Maggio. Come si legge, il programma d’informazione ha interessato 1.277.000 spettatori, pari al 18.2% di share, nella prima parte e 1.220.000 spettatori, pari al 16%, nella seconda parte. La trasmissione è riuscita a battere Estate in diretta, che ha invece totalizzato 1.151.000 spettatori con il 14.7% di share.

Ottima partenza dunque per Gianluigi Nuzzi e tutta la sua squadra, che da settimane lavora senza sosta alla realizzazione del programma. Sui social intanto non è mancato il commento di Myrta Merlino, che per due anni ha preso in mano le redini di Pomeriggio Cinque. La conduttrice, facendo gli auguri al suo collega, ha affermato: “Un grande abbraccio e un grande in bocca al lupo all’amico e collega Gianluigi Nuzzi per questa nuova avventura”.