Lily Collins ha annunciato l’ultima attesissima stagione di Emily in Paris. Dopo stagioni di amori, moda, viaggi e colpi di scena, l’amata serie tv di Netflix si prepara al gran finale.

Emily in Paris 6 ultima stagione, Lily Collins in Grecia: arriva il gran finale

L’attrice Lily Collins ha lanciato la notizia che moltissimi fan stavano aspettando: la sesta e ultima stagione di Emily in Paris sta per arrivare. Emily Cooper sembrerebbe pronta a una nuova trasferta, questa volta in Grecia, dopo il tempo trascorso a Parigi e in Italia. L’attrice è apparsa nel filmato promozionale e, con grande entusiasmo, ha confermato che le riprese sono partite e che il gran finale sarà davvero indimenticabile.

I fan sono già in trepidante attesa di scoprire quali nuove avventure dovrà affrontare la protagonista, quali look sfoggerà, se ci saranno nuovi amori, nuove sorprese e nuovi colpi di scena. Ma l’ultima stagione di Emily in Paris uscirà su Netflix all’inizio del 2027. E Lily Collins e la produzione promettono un finale davvero incredibile, in grande stile, in una nuova cornice davvero da sogno, che porterà alla risoluzione di tutti i problemi sentimentali rimasti in sospeso nelle stagioni precedenti.

Emily in Paris 6: ultima stagione in arrivo

“Dopo sei anni indimenticabili nei panni di Emily Cooper, sono qui per dirvi che la prossima sesta stagione sarà la nostra ultima” sono le parole piene di entusiasmo di Lily Collins, che ha dichiarato che questa stagione d’addio sarà fantastica. Le riprese sono partite e Lily Collins non vede l’ora “di celebrare la nostra stagione finale con voi nel modo più chic possibile“. Il video condiviso da Netflix mostra tutto il grande entusiasmo dell’attrice durante queste nuove riprese. I fan potranno finalmente scoprire come andrà a finire la storia di questa esperta di marketing che è riuscita a conquistare il pubblico.

Il viaggio di Emily Cooper si sposta in una nuova location con i colori accesi del Mediterraneo. Una nuova avventura che arriva dopo una piccola parentesi nel nostro Paese. La trasferta italiana della quinta stagione aveva introdotto il personaggio di Marcello Muratori, ma quel nuovo inizio romantico si è poi concluso, ed è arrivato l’invito di Gabriel su uno yacht di lusso che ha spostato l’orizzonte narrativo in Grecia. Emily era di fronte a scelte difficili, ma in questa ultima stagione si scioglieranno tutti i nodi sentimentali delle stagioni precedenti. Non resta che aspettare l’inizio del 2027 per immergersi di nuovo nel magico mondo di Emily in Paris.