I fan sono impazziti. L’idea che la sigla di Temptation Isladn 2026 possa cambiare non piace a nessuno. Sui social ci sono già numerose proteste. Ma la domanda è solo una: cambierà davvero?

Temptation Island 2026: cambia la sigla?

I telespettatori sono abituati a riconoscere l’arrivo di Temptation Island dalle prime note del ritornello della canzone “Love the way you lei“, cantata da Eminem e Rihanna. Quelle note, per molte persone, rappresentano l’inizio del reality show estivo più amato, ormai simbolo dell’estate. Quest’anno Mediaset ha stupito tutti, mandando in onda un promo che ha fatto crollare una delle più importanti certezze in merito alla trasmissione televisiva. La canzone scelta come sottofondo, infatti, non è quella a cui i telespettatori si sono abituati in questi anni.

La reazione social è stata immediata. Gli utenti hanno chiesto spiegazioni. Su Instagram, anche la pagina Trash Italiano ne ha parlato in una storia, chiedendo urgenti spiegazioni da parte della produzione. La canzone che si sente come sottofondo nel promo è “What I’ve Done“, famoso pezzo dei Linkin Park. Una canzone molto amata, ma che ha mandato completamente in confusione i fan del love show, da sempre associato alla vecchia sigla. La notizia del cambiamento non è definitiva e non è stata confermata. Potrebbero aver deciso di cambiare il brano nel promo, ma mantenere la sigla di sempre. Non resta che aspettare un paio di mesi per capire cosa ne sarà dell’amatissima “Love the way you lie”.

Temptation Island 2026: le indiscrezioni

Intanto, i casting per questa nuova edizione stanno andando avanti, ma ci sono pochissime informazioni a riguardo. Il conduttore storico, Filippo Bisciglia, ha già confermato che tornerà al timone del programma televisivo. Ha condiviso alcuni contenuti su Instagram per annunciare che “il motore è acceso” e che “stiamo tornando“. I fan sono molto felici di sapere che sarà ancora una volta Filippo Bisciglia a gestire gli amati falò di confronto. I telespettatori ora aspettano con ansia di avere notizie della sigla ufficiale, ma anche dei concorrenti che verranno scelti per mettere ufficialmente in discussione i loro sentimenti e le loro storie d’amore.

Su Lollo Magazine, Lorenzo Pugnaloni ha spiegato che ci sono pochissime certezze sulle nuova edizione di Temptation Island, come la location delle riprese, che sarà ancora Calalandrusa Resort di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Per il momento non è stata ancora annunciata la data di inizio della nuova edizione del love show, anche se qualche indiscrezione ha rivelato che questo nuovo viaggio nei sentimenti potrebbe iniziare il 25 giugno.