Ecco il teaser trailer e le nuove immagini di Emily in Paris 5 sono finalmente online. Lily Collins è pronta a vivere la “dolce vita” tra Roma e Venezia. La nuova stagione debutta il 18 dicembre su Netflix.

Emily in Paris 5, il trailer della nuova stagione

I fan di Emily in Paris possono esultare: dal 22 ottobre Netflix ha pubblicato il teaser trailer e le nuove immagini della quinta stagione della serie creata da Darren Star, con protagonista Lily Collins.

Il nuovo capitolo promette glamour, romanticismo e nuovi colpi di scena, con Emily pronta a reinventarsi ancora una volta… ma questa volta tra Roma e Venezia.

Nel teaser di Emily in Paris 5 si intravedono scorci mozzafiato della laguna e della città eterna, dove Emily sembra godersi la “dolce vita” italiana, tra moda, avventure e qualche complicazione sentimentale. La quinta stagione, composta da dieci episodi, debutterà su Netflix il 18 dicembre, giusto in tempo per le feste natalizie — e i fan già non vedono l’ora di fare binge-watching.

Secondo la sinossi ufficiale, Emily ora è a capo dell’Agence Grateau a Roma. Ma la sua vita, come sempre, è tutt’altro che lineare: tra successi professionali e delusioni amorose, la giovane americana dovrà affrontare un fallimento inaspettato che metterà in crisi sia la carriera che le relazioni più importanti.

“In cerca di stabilità, Emily si rifugia nel suo stile di vita francese, finché un grande segreto non minaccia uno dei suoi rapporti più stretti,” anticipa Netflix.

Ma niente paura: la protagonista di Emily in Paris 5 troverà la forza di reagire e di trasformare le difficoltà in nuove opportunità, uscendo da ogni conflitto “con legami più profondi e una rinnovata consapevolezza”.

Nel cast tornano tutti i volti amati: Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel), Lucien Laviscount (Alfie) e le new entry italiane, tra cui Eugenio Franceschini nel ruolo di Marcello.

Tra romanticismo, moda e panorami da cartolina, Emily in Paris 5 promette di essere una stagione indimenticabile — con un irresistibile tocco tutto italiano.

