Sanremo

Vincenzo Chianese | 7 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Due protagoniste di Sanremo 2024 sono Emma e Annalisa. Non tutti sanno però che le loro canzoni sono state scritte da Paolo Antonacci, figlio di Biagio Antonacci.

Il retroscena sulle canzoni di Emma e Annalisa

In queste ore si sta molto parlando del Festival di Sanremo 2024 e il pubblico sta finalmente ascoltando a ripetizione i brani in gara. Senza dubbio due delle protagoniste assolute di questa edizione sono Emma e Annalisa, che sul palco dell’Ariston hanno presentato le canzoni Apnea e Sinceramente. Le due artiste, reduci da mesi ricchi di successo, hanno deciso di mettersi in gioco e sono così tornate al Festival della canzone italiana, dove sono ormai delle vere veterane.

Il pubblico intanto sta amando i due brani e di certo nel corso dei prossimi giorni potrebbero esserci delle grosse sorprese. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, vi sveliamo un retroscena su questi due pezzi che forse non conoscete. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Non tutti sanno che le canzoni di Emma e Annalisa in gara a Sanremo 2024 sono state scritte da Paolo Antonacci, figlio di Biagio Antonacci. In questi mesi il cantautore ha scritto diversi brani di successo per alcuni degli artisti più importanti della scena musicale italiana e il suo nome si sta affermando sempre più nel settore.

Ma come ci stupiranno stasera la Marrone e la Scarrone? Non resta che attendere per scoprirlo.