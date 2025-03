Ieri sera, dopo aver registrato l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, Emma Marrone e Stefano De Martino sono andati a cena insieme a Napoli. La cantante, dopo aver fatto la pizza, si è anche esibita con una meravigliosa performance di “Tu si ‘na cosa grande”.

Emma Marrone insieme a Stefano De Martino

In queste ore ad infiammare il web è stata la reunion tra Emma Marrone e Stefano De Martino. Come è noto la cantante e il conduttore da diverso tempo a questa parte hanno riallacciato i rapporti e a oggi tra loro c’è un grande affetto. Ieri dunque, in occasione della registrazione dell’ultima puntata di questa edizione di Stasera tutto è possibile, Stefano ha voluto proprio Emma come sua ospite e naturalmente la notizia ha fatto in breve il giro del web. Ma non è finita qui. Dopo la fine delle riprese infatti è accaduto dell’altro che non è passato inosservato.

La Marrone e De Martino, accompagnati da Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Settembre e Adelaide, sorella di Stefano, sono andati a cena insieme in una pizzeria a Napoli. Il gruppo è anche entrato nella cucina del ristorante e così sia la cantante che il presentatore hanno messo le mani in pasta e hanno fatto la pizza. Ma non solo.

Ho sempre detto che Emma Marrone è una donna fantastica!Stefano non sa(o forse poi col tempo lo avrà capito)Chi si è perso…Almeno sono stati bravi a rimanere amici nel tempo,quando incontri persone di valore è un peccato perderle#staseratuttoèpossibile #staseratuttoepossibile https://t.co/T6YlK67x3G — LuLX (@Ste2115) March 18, 2025

Poco dopo infatti Emma Marrone ha emozionato tutto il locale con una bellissima esibizione della celebre “Tu si ‘na cosa grande” e il video della performance, condiviso sui social da Adelaide, ha fatto il giro del web. In rete nel mentre agli utenti non è sfuggita la ritrovata complicità tra Emma e Stefano De Martino, che come è noto in passato hanno avuto una storia d’amore.

📹 | Emma Marrone via le storie Instagram della sorella di Stefano De Martino (17/03). pic.twitter.com/FIAVC4dERr — Emma Marrone Supporter (@emmamsupporter) March 17, 2025

A oggi però tra la cantante e il conduttore non c’è altro che un grande affetto e stima reciproca, nonostante siano in molti a sognare un ritorno di fiamma.