Un hater fa un commento vergognoso sul padre di Emma Marrone, lei risponde con rabbia

Debora Parigi | 23 Dicembre 2022

Emma Marrone

Come sappiamo, purtroppo quest’anno Emma Marrone ha subito un bruttissimo lutto: la morte del padre. Un evento davvero orribile che ha devastato la vita della cantante. Tantissimi fan e colleghi si sono stretti intorno all’artista dimostrando tutto il loro supporto. Lei ha sempre ringraziato per i messaggi di vicinanza.

Ma nel mondo ci sono persone che possono essere davvero cattive e non avere il minimo rispetto per gli altri e per le loro sofferenze. Il mondo del web lo ha dimostrato in più occasioni e con varie persone famose e non. La cattiveria sembra davvero non avere limite. E oggi Emma ne ha subita una che ha fatto allibire tutti.

La cantante ha postato sul suo profilo Instagram una foto con il nuovo cellulare, (cona anche una sponsorizzazione). E dietro di lei l’albero di Natale. A dimostrazione che questo è stato un regalo di Natale. Sotto ci sono stati vari commenti degli utenti, ma uno (che sembra poi essere stato rimosso) è stato davvero allucinante. Una persona, infatti, ha scritto: “Come festeggerai Natale?? Con mamma e papino?”. E ha concluso il commento con una faccina che ride.

Magari il commento all’inizio non è stato notato, perché finito in mezzo agli altri di auguri e complimenti all’artista. Ma Emma Marrone lo ha visto molto bene e non ha deciso di passare oltre. Ha voluto replicare, ma pubblicamente. In una sua storia ha messo il commento, lasciando il nome dell’utente in bella mostra, e ha dato la sua risposta che è stata molto forte. E l’ha condivisa anche sul suo profilo Twitter.

Tu insieme a tutti gli altri sfigati rappresenti la me*da di questa società. Vi nascondete dietro falsi profili perché oltre ad essere il nulla siete anche dei codardi. Fai schifo. E ti meriti la vita di merda che hai.

Vi auguro le peggiori sofferenze. pic.twitter.com/PLeLQy6TOy — Emma Marrone (@MarroneEmma) December 23, 2022

Sicuramente la risposta di Emma è stata piena di parole di un certo tipo. Ma quando si parla di persone morte e di sofferenza, possiamo comprendere molto bene la sua reazione. Tutto il nostro sostegno alla Marrone.