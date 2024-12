Via via sempre più vicini dallo scoprire come finisce Endless Love, andiamo a leggere le anticipazioni e la trama della nuova puntata del 10 dicembre.

Anticipazioni Endless Love 10 dicembre

Prosegue il racconto con la trama di Endless Love. Nel prossimo appuntamento di martedì 10 dicembre cosa ci attenderà? Ecco le anticipazioni complete dell’episodio:

Galip tenta di convincere Leyla a restare fuori dalle indagini, ma lei non vuole sentirne ragioni e per questo ricorre ad altri metodi, pur di farla tacere.

Sempre più geloso di Nihan, Emir ordina ai suoi uomini di dare fuoco alla casa che lei ha comprato per vivere con Kemal e Deniz e che sta sistemando.

Mentre assiste all’incendio, arriva Hakan, pronto a ottenere la sua vendetta. CLICCA QUI PER LE ALTRE ANTICIPAZIONI.

Quando va in onda Endless Love

E questa settimana Endless Love quando va in onda? Nonostante alcuni cambi di palinsesto a cui abbiamo assistito recentemente, ecco quando possiamo seguire la nota soap. Vi proponiamo giorni e orari qui sotto:

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì le puntate vanno in onda alle 14:10 ;

al le vanno in onda alle ; Consueto appuntamento al giovedì sera alle 21:30 circa con una nuova puntata;

sera alle circa con una nuova puntata; La serie viene trasmessa anche al sabato dalle 14:45, prima di Verissimo.

In questo momento è in corso la seconda e ultima stagione di Endless Love e sembra mancare sempre meno da qui alla fine della serie televisiva, dove ci saranno ancora numerosi colpi di scena.

Dove vederlo in TV e streaming

I metodi per vedere Endless Love in TV e in streaming sono i seguenti: Canale 5, che è l’unico canale a trasmettere la serie turca e ovviamente in streaming su Mediaset Infinity. Potete scegliere se su sito, app o smart TV, a seconda delle vostre preferenze.

Sulla piattaforma dopo accesso e/o registrazione si possono recuperare tutti gli episodi della soap opera turca o magari riprendere una scena precisa e non solo!