Endless Love anticipazioni 14 giugno: pubblicate le foto di Nihan e Kemal, i giornalisti gridano allo scandalo

13 Giugno 2024

Venerdì 14 giugno è prevista una nuova puntata di Endless Love: trama, anticipazioni e streaming della serie turca.

Anticipazioni Endless Love 14 giugno

Nuova puntata imperdibile con Endless Love. La serie TV turca sta appassionando i telespettatori, che vogliono scoprire come si concluderanno le vicende dei protagonisti.

La rivista pubblica le foto che vedono Nihan e Kemal insieme sulla spiaggia. Le immagini sembrano mostrare un incontro romantico clandestino tra i due. I giornalisti per questo gridano allo scandalo.

Come riportato dalla trama e dalle anticipazioni di Endless Love, Emir scopre tutto e per tale ragione prenota nello stesso luogo e nella stessa camera d’albergo in cui Nihan ha incontrato Kemal.

La trama prevede poi che Tarik riceve l’ordine dal capo Emir di portare nel luogo Nihan, dove c’è lui ad attenderla.

Successivamente Kemal scopre che suo fratello, sotto ordine di Emir, ha portato Nihan in quell’albergo. Per evitare che lui possa farle del male va lì e affronta direttamente Emir.

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love

Dove va in onda Endless Love? Tutti gli episodi sono trasmessi dal lunedì alla domenica su Canale 5. Ma quando e a che ora? Ecco qui tutti i dati:

Dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

al dalle Poi il sabato e la domenica dalle 14:45.

Quanti episodi ha e da quante stagioni è formata la serie televisiva? Ambientata in Turchia, la soap opera ha due stagioni formate da 35 e 39 episodi.

Dove vederlo in TV e streaming

In TV e streaming dov’è possibile vedere tutta la serie di Endless Love? Potete scegliere se seguire la soap su Canale 5 o su Mediaset Infinity, con tutte le puntate in italiano.

Da app o da sito grazie alla piattaforma si può seguire in diretta o quando si ha modo e tempo la serie TV. Per ogni episodio è presente una trama che ci aiuta a scoprire anche come e quando finisce Endless Love e che fine ha fatto Asu e tutti i protagonisti dello show.

Domani non mancheranno le nuove anticipazioni della serie turca.