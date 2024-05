Endless Love anticipazioni 2 maggio: Nihan mette in guardia Zeynep, accesa lite tra Tarik e Kemal

NEWS

Andrea Sanna | 1 Maggio 2024

Endless Love

Scopriamo insieme quelle che sono le anticipazioni di Endless Love per la puntata del 2 maggio: puntate, trama e streaming

Trama, news e anticipazioni di Endless Love per la puntata del 2 maggio. Vediamo cosa accadrà nel nuovo episodio della serie TV turca.

Anticipazioni Endless Love 2 maggio

Dopo la pausa del 1° maggio, quali sono le altre anticipazioni di Endless Love? Prima di svelarvi tutto vi ricordiamo che CLICCANDO QUI, potete riprendere la trama delle due ultime puntate precedenti. Fatta questa premessa, torniamo all’episodio del 2 maggio.

Le anticipazioni ci informano che Galip consiglia al figlio Emir di avere pazienza, perché il suo momento arriverà. Intanto Kemal sta tramando qualcosa alle sue spalle con l’aiuto di Zehir.

Nel mentre, Nihan si trova a confronto con Zeynep. È convinta che lei frequenti Emir e per questo motivo la mette in guardia dall’uomo.

Tarik, invece, ora che è diventato uno degli uomini di Emir, si trova spesso a trascorrere del tempo con Banu. Durante una passeggiata con la donna da cui è attratto, fa l’incontro del fratello Kemal. Qui quest’ultimo scopre che Tarik lavora per Emir e ne nasce un’accesa lite.

Come andrà a finire? Nelle prossime anticipazioni di Endless Love vi riveleremo tutto.

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Dopo le anticipazioni di Endless Love, facciamo presente quando va in onda e quante puntate ha la serie turca.

Su Canale 5 possiamo seguire la soap dal lunedì al sabato, ai seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

il sabato dalle 14:45 alle 16:30.

Ma quante puntate e stagioni sono di Endless Love? Sono 35 e 34 episodi per due stagioni. In Italia però gli episodi sono molto più corti, ciò comporta più puntate.

Dove vederlo in TV e streaming

Vi state chiedendo dove vedere Endless Love in TV? Nessun problema, vi diamo la risposta. La serie turca va in onda su Canale 5, ma è possibile anche seguirla in streaming.

Quindi per sapere dove vedere Kara Sevda (nome originale della soap) è necessario consultare app o sito di Mediaset Infinity.

Consultando la piattaforma è disponibile la trama di Endless Love, ma anche il poter vedere o rivedere episodi e scoprire quindi come finisce la serie TV.

Alla prossima con nuove anticipazioni!