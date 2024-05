Endless Love anticipazioni 25 maggio: Emir incastra Tarik, che finisce nei guai

NEWS

Andrea Sanna | 24 Maggio 2024

Endless Love

Le puntate, lo streaming e e anticipazioni di Endless Love per la puntata di sabato 25 maggio: tutte le news

Qui di seguito tutte le anticipazioni di Endless Love di sabato 25 maggio: trama, puntate e streaming.

Anticipazioni Endless Love 25 maggio

Concluso l’episodio del 24 maggio, tornano le nuove anticipazioni di Endless Love di sabato 25 maggio. Cosa vedremo nel prossimo episodio?

Kemal parla con Tufan e rivela di avere dei dubbi sulla sua trasparenza. Peraltro è convinto che suo fratello Tarik non è responsabile dell’omicidio di Karen e l’alibi fornito da Banu potrebbe essere importante per la sua innocenza. A seguito di un confronto aziendale, peraltro, Kemal scopre che la donna ha mentito.

Dall’altra parte che Nihan interroga Tarik riguardo un suo possibile coinvolgimento nell’omicidio, ma lui nega. Successivamente svelerà ad Emir di avere paura di tutta questa esposizione e dirà di amare Banu.

Le anticipazioni proseguono con Leyla che durante la sua riunione aziendale vota negativamente, affinché gli azionisti debbano rivedersi ancora. Nel frattempo Asu chiede a Kemal di andare da suo zio per dargli modo di ricevere le ultime cure in ospedale. Hakki però contrariato suggerisce a Kemal di costruire un bel rapporto con la ragazza e di starle accanto dopo la morte.

Nihan appare sofferente, perché a causa sua Kemal non potrà mai essere felice, per questo parla con lui e gli fa una promessa mantenuta anni prima. Kemal litiga furiosamente con la famiglia, in particolare con la madre che vorrebbe vederlo sposato con Asu.

Emir continua a lavorare per scoprire come ha intenzione Leyla di gestire i suoi affari, per questo va da Kemal (dato che ora lei vive lì dopo aver perso la casa) e gliene parla.

Infine Zeynep fa capire a Onder di conoscere un grande segreto cn la famiglia e in questo modo conosce dei dettagli sulle nozze tra Nihan ed Emir. Dall’altra parte Zehir continua la sua ricerca dopo la morte di Karen e gli indizi sembrano portare a Tarik, ma Kemal non accetta questa versione dei fatti.

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Dopo le anticipazioni di Endless Love, entriamo nel dettaglio per capire quando e dove va in onda la serie turca. Ecco tutti gli appuntamenti su Canale 5:

Dal lunedì al venerdì gli episodi vanno in onda dalle 14:10.

al gli episodi vanno in onda dalle A seguire il venerdì abbiamo l’appuntamento in seconda serata, alle 23:30 circa.

abbiamo l’appuntamento in seconda serata, alle circa. Infine il sabato e la domenica, la serie TV va in onda dalle 14:45.

Quante puntate sono di Endless Love? La soap opera turca ha 2 stagioni, rispettivamente di 35 e 39 episodi divisi in due stagioni. In Italia grazie a un minutaggio minore, vedremo più episodi.

Dove vederlo in TV e streaming

Se avete intenzione di vedere Endless Love in TV e streaming, potete farlo su Canale 5 e Mediaset Infinity in streaming su sito o app.

All’interno della piattaforma dopo accesso o registrazione si può recuperare la puntata del giorno o in un secondo momento. Questo permette anche agli utenti di poter recuperare la trama e sapere nel dettaglio come finisce Endless Love.

A domani con le nuove anticipazioni!