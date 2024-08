Continua a farsi intricata la trama di Endless Love. Dunque non ci resta che scoprire cosa succederà nei prossimi episodi, a partire ciò che accadrà nel corso della puntata del 27 agosto. Ecco le anticipazioni dell’amata serie turca e dove vederla in streaming.

Anticipazioni Endless Love 27 agosto

La puntata precedente si è conclusa con lo svenimento di Nihan e la tentata fuga di Ozan e Zeynep. Ecco qui a seguire le nuove anticipazioni di Endless Love per il 27 agosto:

Dopo quanto successo, Nihan viene ricoverata in ospedale. Qui riceve la notizia che suo fratello Ozan è stato arrestato. Prima di lasciare la clinica, la pittrice scopre il risultato del test di gravidanza.

Ozan è in preda a una crisi di panico, viene condotto in cella e accolto amichevolmente dagli altri detenuti. Una situazione che insospettisce Kemal, il quale sospetta che dietro la fuga del ragazzo e di Zeynep ci sia lo zampino di Emir. Per lui Ozan non sarebbe in grado di organizzare da solo una cosa del genere.

Emir, per convincere Nihan della sua estraneità al piano di fuga, suggerisce a sua moglie che potrebbe essere stato il ricattatore ad aiutarli a scappare.

Quando va in onda

Tornato nuovamente in onda dopo la pausa estiva, quando va in onda Endless Love?

La serie televisiva di Canale 5, trasmesse dal lunedì al venerdì, riprende il suo posto alle 14:10 subito dopo Beautiful. A seguire ci aspetterà un nuovo episodio di The Family.

Ricordiamo peraltro l’imperdibile appuntamento venerdì 30 agosto quando il serial vedrà la sua messa in onda non solo alle 14:10 ma anche in prima serata con il gran finale della prima stagione e l’avvio della seconda!

Quanti episodi ha Endless Love

Se vi state ponendo questa domanda, siamo pronti a rispondere alla vostra domanda. Ancora non sappiamo per certo a quante puntate arriverà Endless Love in Italia, ma presto ci saranno indicazioni più precise.

Con certezza sappiamo però, che la serie televisiva gode di due stagioni in Turchia, composte da 35 e 39 puntate ciascuna. Ciò è dovuto al fatto che in Patria la serie viene trasmessa con una durata differente rispetto al nostro Paese.

Dove vederlo in TV e streaming

TV e streaming sono i mezzi che ci servono che rispondono alla domanda “dove vedere Endless Love?”. Chiaramente Canale 5 in primo piano è il modo più facile.

Però se vi trovate impegnati per lavoro o altri motivi e volete seguirla in diretta o recuperarla in un secondo momento, potete farlo grazie allo streaming. Vi basta collegarvi tramite app o sito su Mediaset Infinity.