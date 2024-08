Trama, episodi e streaming: torniamo con le anticipazioni di Endless Love per la puntata di lunedì 26 agosto

Siete curiosi di conoscere le anticipazioni di Endless Love per il 26 agosto? La serie turca torna con avvincenti episodi! Andiamo a scoprire la trama e dove vederlo in streaming.

Anticipazioni Endless Love 26 agosto

Dove ci eravamo lasciati? Endless Love si è concluso, prima della pausa, con la festa dedicata a Kemal e Asu, pronti a rendere ufficiale il loro fidanzamento e la fuga di Ozan e Zeynep.

L’episodio del 26 agosto ripartirà proprio da questo momento. Ecco la trama e tutte le anticipazioni:

Nihan si allontana dalla festa e porta con sé la lettera che Kemal le aveva consegnato anni prima. Lui le aveva chiesto di leggerla solo nel momento in cui lui avesse rinunciato al suo amore. Momento che sembra essere arrivato.

Nel leggere la lettera del suo amato, la Sezin è scoppiata in un pianto liberatorio, ma quando si trova davanti Kemal non riesce a manifestarle il suo amore.

Al termine del rito degli anelli, che rende ufficiale l’unione tra Kemal e Asu, Nihan accusa un malore e sviene. Nel frattempo intanto Tarik, su ordine di Emir, porta Ozan e Zeynep al molo.

Quando va in onda

Dopo la pausa estiva di due settimane, torna finalmente il consueto appuntamento con Endless Love. Ma quando va in onda su Canale 5?

Secondo la programmazione la serie prenderà nuovamente lo slot delle 14:10 dal lunedì al venerdì, a partire dal 26 agosto. A seguire The Family, come da programma.

È bene ricordare che venerdì 30 agosto andrà in onda un doppio episodio, al pomeriggio e in prima serata con numerosi colpi di scena!

Quanti episodi ha Endless Love

Per sapere quanti episodi ha la serie televisiva è bene ricordare che ha due stagioni in Turchia formate da 35 e 39 puntate ognuna.

A differenza della suddivisione originale, in Italia abbiamo episodi più brevi, ma siamo certi che venerdì 30 agosto ci sarà il gran finale della prima stagione e l’inizio della seconda.

Dove vederlo in TV e streaming

Come ultima indicazione è bene ricordare anche dove vedere in TV e in streaming Endless Love. Sappiamo ovviamente che Canale 5 è il mezzo principale di riferimento.

Volendo però si può guardare l’episodio in streaming anche su Mediaset Infinity in diretta o quando si ha modo. E si può fare affidamento sia al sito che all’app, a seconda delle preferenze.

