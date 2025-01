Andiamo a leggere insieme quella che è la trama completa della puntata del 31 gennaio di Endless Love: ecco tutte le anticipazioni della serie turca di Canale 5.

Anticipazioni Endless Love 31 gennaio

Endless Love si sta preparando all’ultimo atto finale, che ci svelerà finalmente come finisce quest’appassionante storia. Cosa succederà e quali sono le anticipazioni? Eccole:

Con una contromossa inaspettata, grazie a un suggerimento di Hakan, Kemal riesce a sopravvivere al colpo sparato da Nihan. L’edificio abbandonato è circondato dagli agenti di polizia.

Emir viene ferito alla spalla, al contempo però riesce a scappare.

Altre anticipazioni di Endless Love? Nel frattempo Nihan e Kemal sono disperati. Sapere che Emir è ancora a piede libero, mette a repentaglio la loro serenità e le loro vite.

Ma esiste ancora una possibilità per salvarsi: fare in modo che Nihan e Kemal, insieme alla loro bambina Deniz, vadano via dal Paese. Gli altri parenti invece saranno trasferiti in un’altra residenza protetta.

Situazione questa che si manterrà finché non verrà catturato Emir.

Quando va in onda Endless Love

Siamo agli sgoccioli e presto, come detto, sapremo come finisce la serie turca. Ma quando va in onda Endless Love su Canale 5?

Oltre alla puntata di oggi 31 gennaio, la serie andrà in onda regolarmente fino al 4 febbraio quando ci sarà l’ultima puntata.

Dunque: oggi 31 gennaio, il 3 e 4 febbraio la soap andrà in onda alle 14:10 su Canale 5. Ma occhio, perché proprio l’appuntamento di chiusura avrà un doppio episodio martedì 4 febbraio. Quindi anche in prima serata, sempre su Canale 5.

Anche questo sabato invece non a prendere il posto di Endless Love c’è Tradimento.

Dove vederlo in TV e streaming

Concludiamo infine con il ricordarvi che su Canale 5 e Mediaset Infinity (sito, app o smart TV) agli orari precedentemente indicati.

Proprio sulla piattaforma della rete è necessario effettuare la registrazione e/o accesso. Sono presenti tutti i contenuti che ci permettono di poter recuperare la serie e non solo!

Endless Love vi aspetta lunedì con la prossima puntata. Siamo sempre più vicini al grande finale! Cosa ci attenderà?