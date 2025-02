Siamo alla conclusione di Endless Love, è ormai alle porte il gran finale di stagione, in programma martedì 4 febbraio! In attesa di questo momento attesissimo, andiamo a leggere tutte le anticipazioni e la trama della serie turca del 3 febbraio.

Anticipazioni Endless Love 3 febbraio

Manca sempre meno e presto scopriremo come finisce Endless Love. Sarà un finale che lascerà senza dubbio tutti senza parole. Intanto vi riportiamo le anticipazioni della puntata del 3 febbraio:

Kemal, a malincuore, lascia la sua famiglia per provare a salvarsi.

Nel mentre il medico del manicomio in cui è ricoverata Asu, decide di organizzare una piccola fuga dall’ospedale per portarla a casa sua. Questo con l’intento di trascorrere qualche ora in intimità.

Arrivata a casa però Asu colpisce il medico con un disco da body building e scappa da Emir. Quest’ultimo è in condizioni disperate per via di una ferita infetta.

Nonostante il momento drammatico Emir comunica ad Asu che è arrivato il momento di vendicarsi e sarà Baran a mettere in pratica il piano.

Quando va in onda Endless Love

Oramai come detto siamo sul finire. Quando vanno in onda le ultime puntate di Endless Love? Partiamo con il dire che gli appuntamenti sono previsti per il 3 e 4 febbraio.

Lunedì e martedì la serie è in programma alle 14:10 su Canale 5. Ma il gran finale è previsto per la prima serata, sempre martedì 4 febbraio. Qui sapremo quale sarà il destino dei protagonisti e come finisce Endless Love.

A sostituire la serie al sabato ci sarà ancora Tradimento, che potrebbe prendere dunque anche il pomeriggio di Canale 5.

Dove vederlo in TV e streaming

Per vedere Endless Love in TV e streaming è necessario seguire le ultime due puntate su Canale 5 e/o Mediaset Infinity (sito, app o smart TV) agli orari che abbiamo precedentemente scritto.

È bene precisare che sulla piattaforma della rete si deve effettuare registrazione e/o accesso. Qui sono presenti tutti i contenuti che permettono anche di rivedere la serie.

Endless Love vi aspetta con il gran finale e….. preparatevi a tante emozioni!