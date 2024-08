Qual è la trama e le anticipazioni di Endless Love per la puntata del 6 agosto? Ecco le news, episodi e dove vederlo in streaming

Torniamo con le nuove anticipazioni di Endless Love, previste per la puntata di martedì 6 agosto. Scopriamo insieme la trama, gli episodi e dove vederlo in TV e streaming.

Anticipazioni Endless Love 6 agosto

L’episodio di lunedì 5 agosto si conclude con Tufan che è riuscito a trovare Hakki. Ma come prosegue l’episodio? Ecco cosa ci dicono le anticipazioni di Endless Love.

Asu affronta suo zio. Leyla intanto convince Nihan a parlare con Kemal e raccontare i suoi sospetti riguardo Emir e Zeynep. Per questo la ragazza dà appuntamento al suo ex al pozzo, un luogo a loro molto caro. All’incontro, però, Kemal non si presenta.

Dall’altra parte, se ha evitato Nihan, Kemal ha raggiunto Asu, che aveva fatto seguire dalla sua spalla destra, Zehir.

Inaspettatamente Kemal si trova di fronte anche Hakki e gli chiede chiarimenti sulla sua sparizione. L’uomo però nega e sostiene di volerlo proteggere, poi lo supplica di non cercarlo più e sposare finalmente Asu.

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love

Dopo le anticipazioni di Endless Love scopriamo quando va in onda la serie televisiva. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, su Canale 5 il serial va in onda a partire dalle 14:10. In seguito potete vedere anche una nuova puntata di The Family.

Come previsto dai prossimi palinsesti Mediaset, Endless Love arriverà anche in prima serata su Canale 5. Poi capiremo quando. Intanto vediamo quanti episodi ha la serie televisiva. Dalla Turchia sappiamo che abbiamo due stagioni da 35 e 39 episodi ciascuna.

In Italia le puntate sono suddivise diversamente, data la durata più breve giornalmente.

Dove vederlo in TV e streaming

Vediamo, per concludere, dove vedere in TV e streaming Endless Love.

L’amata serie televisiva possiamo seguirla sì su Canale 5, ma se lo trovate più comodo, potete utilizzare lo streaming (in italiano) potete utilizzare anche Mediaset Infinity.

All’interno della piattaforma potete trovare tutti gli episodi in diretta, che si possono anche recuperare in seguito.