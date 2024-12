Si conclude anche questa settimana, ma non mancano di certo le anticipazioni di Endless Love per la puntata di sabato 7 dicembre alle 14:45. Ecco la trama completa e dove vedere l’episodio in TV e streaming.

Anticipazioni Endless Love 7 dicembre

Vi riportiamo qui a seguire la trama e le anticipazioni di Endless Love per la puntata di sabato 7 dicembre:

Emir è certo del suo piano infallibile e crede che Nihan davanti alla minaccia di perdere Deniz in una causa di divorzio, resterà con lui.

Intanto uno dei bambini malati fa sapere a Leyla che insieme ai suoi amici giocava in un campo abbandonato. Così lei insieme ad Ayhan fanno un’ispezione e si scopre che alcuni ambientalisti avevano condotto indagini.

Kemal e Zehir si muovono e vanno a parlare con i minatori della miniera irregolare, che ha poi causato l’ingiusto arresto di Nihan. Scoprono che i sistemi di sicurezza e morti sul lavoro si potevano evitare. E vengono a sapere anche che Asu, prima della denuncia a Nihan, era andata lì per ricevere delle informazioni.

Così Kemal fa sapere a Emir di avere dei testimoni per far cadere tutte le accuse rivolte a Nihan, ma lui ha già trovato chi è pronto a dichiararsi colpevole al suo posto.

Andiamo avanti con la trama di Endless Love. Continuano intanto i preparativi per il matrimonio di Zeynep e Hakan. Prima di questo però lei va da Emir e lo avverte che se non avesse divorziato da Nihan, lei avrebbe sposato Hakan il giorno successivo.

Proprio Nihan intanto pensa alla sua vita con Kemal ed è convinta che Emir le concederà il divorzio pur di salvare il suo nome. Kemal però appare meno fiducioso e preoccupato per quello che potrebbe fare il suo rivale.

Il giorno delle nozze di Zeynep e Hakan non avrà un lieto fine. Con grande sgomento viene cancellato dalle minacce e delle rivelazioni sconvolgenti, che porteranno a delle conseguenze per la famiglia Soydere.

Infine secondo le anticipazioni di Endless Love, Leyla prosegue le sue indagini sulla malattia dei bambini del villaggio e scopre che in tutta questa storia sarebbe coinvolto Galip!

Endless Love quando va in onda

La trama l’abbiamo, ma ora è giusto ricordare anche quando va in onda la serie turca (ora alla sua seconda stagione) nel corso della settimana.

Ecco tutti gli appuntamenti:

Dal lunedì al venerdì al pomeriggio alle ore 14:10 su Canale 5.

al al pomeriggio alle ore su Poi il sabato dalle 14:45, sempre su Canale 5.

Tra i vari appuntamenti da ricordare citiamo anche la prima serata, che come di consueto è sempre fissata al giovedì e più precisamente alle ore 21:20, ancora una volta su Canale 5.

Dove vederlo in TV e streaming

Le puntate di Endless Love dove si possono vedere in TV e in streaming? La serie televisiva è disponibile su Canale 5 a giorni e orari indicati precedentemente.

Se preferite lo streaming potete fare affidamento sempre alla piattaforma di Mediaset Infinity. Vi basta semplicemente registrarvi o accedere al sito, app o smart TV per poter vedere tutte le puntate della dizi turca.

Vi aspettiamo per le nuove anticipazioni sulla serie televisiva!