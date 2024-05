Endless Love anticipazioni 6 maggio: Emir confessa il suo segreto a Nihan

NEWS

Andrea Sanna | 6 Maggio 2024

Endless Love

Tutte le anticipazioni di Endless Love per la puntata del 6 maggio 2024. Ecco la trama, puntate e streaming della serie turca

Oggi è prevista una nuova puntata della serie turca. Quali news abbiamo per l’episodio di oggi 6 maggio? Ecco cosa si dice secondo la trama e tutte le anticipazioni di Endless Love.

Anticipazioni Endless Love 6 maggio

Le anticipazioni di Endless Love per oggi 6 maggio quali sono? Ci eravamo lasciati con l’aggressione di Kemal organizzata dagli scagnozzi di Emir. Ma come prosegue la trama?

Emir decide di dire a Nihan che sua mamma anni prima ha tentato il suicidio. Non gliel’ha mai rivelato prima a causa, o meglio per volontà di suo padre.

Sempre secondo le anticipazioni di Endless Love, Zeynep è in una situazione particolare tra Ozan e Salih, ma nessuno sembra avere le attenzioni della giovane.

Intanto Kemal viene dimesso dall’ospedale e riceve la visita di Nihan, che manda via. Poco dopo arriva Asu.

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Terminate le anticipazioni sappiamo quando va in onda e quante puntate ha la serie TV turca. Su Canale 5 la soap operava in onda dal lunedì al sabato durante questi orari:

dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

il sabato dalle 14:45 alle 16:30.

C’è da dire che in totale le puntate sono 35 e 34 a stagione (due in totali), ma questo basandoci sulla programmazione turca. In Italia gli episodi sono decisamente più brevi e di conseguenza si pensa a un maggior numero di puntate.

Dove vederlo in TV e streaming

In TV e streaming dov’è possibile vedere Endless Love (Kara Sevda). Le puntate della soap turca possiamo vederle su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, sito e/o app.

Nella piattaforma è presente la trama e vedere o rivedere gli episodi di Endless Love così come come finisce la serie.

Alla prossima con altre anticipazioni di Endless Love!