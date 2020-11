1 Dopo lo scontro con Selvaggia Roma, Enock Barwuah ammette l’esistenza dei messaggi con la blogger, ma qualcosa nelle sue parole non torna

Nonostante siano passate pochissime dall’ingresso di Selvaggia Roma nella casa del Grande Fratello Vip 5, la blogger ha già rotto gli equilibri dei Vipponi. Dopo aver avuto un confronto con Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, col quale ci sono stati dei trascorsi, la blogger ha ammesso di essersi scambiata dei baci anche con Enock Barwuah. L’accaduto risalirebbe alla scorsa estate, quando il calciatore era già fidanzato con Giorgia, sua attuale compagna. Tra i due a quel punto c’è stato un durissimo scontro nella notte, e naturalmente il fratello di Mario Balotelli ha smentito tutte le accuse. Selvaggia ha così svelato di essere in possesso di messaggi che proverebbero la sua tesi, ed ha minacciato di tirarli fuori.

Dopo un primo momento di esitazione, confidandosi con Andrea Zelletta, Barwuah ha ammesso l’esistenza dei messaggi scambiati con Selvaggia Roma, dando però una spiegazione che non ha convinto il web. Il giocatore nel corso dello scontro ha raccontato che ad avere un flirt con la blogger sarebbe stato un suo amico. In seguito Enock ha affermato come questa persona abbia usato il suo cellulare per inviare i messaggi a Selvaggia, avendoglielo lui prestato momentaneamente.

ENOCK AMMETTE DELL' ESISTENZA DI QUEI MESSAGGI INVIATI A SELVAGGIA,SOSTENENDO CHE AVEVA PRESTATO IL TELEFONO AD UN AMICO,QUINDI COMUNQUE VADA I MESSAGGI CI SONO, MA NON PER MANO SUA,E DICE :

Naturalmente in molti sul web non hanno creduto alle parole di Enock Barwuah, e gran parte delgi utenti attendono con ansia il momento in cui tali messaggi verranno alla luce del sole. Ma cosa accadrà a quel punto? Selvaggia Roma sta davvero dicendo la verità e potrebbe incastrare il calciatore?

Non resta che attendere a questo punto per scoprirlo!