La Capitale si stringe attorno alla famiglia della conduttrice scomparsa a 76 anni: domani i funerali alla Chiesa degli Artisti

Roma si prepara a rendere l’ultimo omaggio a una delle icone più amate del piccolo schermo, Enrica Bonaccorti, che si è spenta ieri all’età di 76 anni. Da questa mattina, la camera ardente accoglierà i cittadini che desiderano onorare la memoria di una donna che ha scritto pagine fondamentali della televisione italiana.

La conduttrice combatteva con coraggio contro un tumore al pancreas che i medici le avevano diagnosticato verso la metà del 2025. Nonostante la gravità della patologia, Enrica aveva mantenuto un riserbo assoluto sulle sue condizioni di salute, affrontando il percorso terapeutico con la consueta eleganza. Il decesso è avvenuto presso la clinica Ars Medica di Roma, situata a pochi passi da quel quartiere di Ponte Milvio dove lei risiedeva da moltissimi anni.

Nella giornata di ieri, i corridoi della clinica hanno ospitato una prima camera ardente strettamente privata, riservata esclusivamente ai familiari e agli amici più intimi della donna.

Il cordoglio

Il mondo dello spettacolo si è subito mobilitato sui social network per esprimere il proprio cordoglio e condividere ricordi legati alla carriera della Bonaccorti. Mara Venier ha pubblicato una foto iconica degli anni Ottanta definendo Enrica una “amica leale e una professionista immensa, capace di parlare al cuore della gente”. Anche Simona Ventura ha voluto dedicarle un pensiero pubblico, sottolineando come la conduttrice rappresentasse un modello di garbo e intelligenza per tutte le colleghe più giovani.

Enrica Bonaccorti avrebbe continuato a scrivere e a ideare nuovi progetti editoriali fino a quando le forze glielo hanno permesso. La sua passione per la scrittura e per la cultura non si era mai spenta, nemmeno nei momenti più difficili della malattia. Gli amici raccontano di una donna che amava la vita profondamente e che non aveva mai smesso di interessarsi alle vicende del mondo.

Domani i funerali

I funerali solenni si svolgeranno domani, sabato 14 marzo, alle ore 15, presso la celebre Chiesa di Santa Maria in Montesanto in piazza del Popolo. La scelta della Chiesa degli Artisti sottolinea il legame indissolubile tra la conduttrice e la comunità culturale della Capitale che oggi la piange. Sarà l’occasione definitiva per salutare una protagonista assoluta che ha saputo unire competenza, ironia e una sensibilità fuori dal comune in ogni sua apparizione.

Dario Lessa

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