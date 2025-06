Enrico Mentana resta al TGLa7: “Non scomparirò, non ho mai detto che me ne vado”

Con un nuovo intervento social Enrico Mentana smentisce ogni voce su un possibile addio a TGLa7, dopo i fraintendimenti nati da un suo post. Il direttore conferma: “Non scomparirò! Non ho mai detto che vado da un’altra parte”. Il 2 luglio riunirà la sua squadra per celebrare i 15 anni alla guida del telegiornale.

Enrico Mentana fa chiarezza

Nei giorni scorsi un post pubblicato da Enrico Mentana sui social aveva fatto nascere sospetti e ipotesi su un possibile addio al TGLa7 dopo ben quindici anni alla guida del notiziario. Il giornalista, noto per la sua direttezza e il suo stile inconfondibile, ha scelto però di mettere fine alle speculazioni, chiarendo in modo netto, come ci ha sempre abituati, il suo futuro.

Attraverso un nuovo messaggio su Instagram ha smentito qualsiasi supposizione di abbandono: “Il 2 luglio radunerò nello stesso studio in cui ci conoscemmo 15 anni fa tutti coloro che hanno contribuito a questa lunga cavalcata”, ha esordito Enrico Mentana confermando così non solo la continuità del suo impegno, ma anche la volontà di celebrare il percorso condiviso con la sua squadra.

Post Instagram Enrico Mentana

Il direttore ha poi speso un pensiero per il pubblico e, con la sua consueta ironia pungente, ha riservato un saluto anche ai detrattori. “Molti ringraziamenti a tutti quelli che mi hanno scritto qui per dire la loro, in un modo o nell’altro. Non scomparirò! (E un saluto speciale a tutti gli odiatori, professionali e dilettanti, e ai calunniatori malvissuti. È un onore e un privilegio sapervi così inutilmente livorosi)”, si apprende dai post di Enrico Mentana.

Infine, per fugare ogni ulteriore dubbio, ha aggiunto: “Viste le reazioni immediate, anche di amici e addetti ai lavori: non ho mai scritto o detto che vado da un’altra parte”.

Enrico Mentana resta dunque saldo al suo posto, con lo stile che lo ha reso un punto di riferimento del giornalismo televisivo italiano.