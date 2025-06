Durante il Radio Italia Live a Palermo, Gaia ha avuto un imprevisto tecnico mentre cantava “Sesso e Samba”. Per errore è partita la base di “Chiamo io chiamo tu”. Nonostante il problema tecnico, ha continuato a esibirsi con grinta e professionalità, ricevendo l’applauso del pubblico. Poco dopo è tornata sul palco per ripetere l’esibizione correttamente senza intoppi.

Problemi tecnici durante l’esibizione di Gaia

Durante il Radio Italia Live 2025, andato in scena ieri sera al Foro Italico di Palermo, Gaia è stata protagonista involontaria di un piccolo incidente tecnico che ha subito fatto il giro dei social. L’artista, reduce dal successo sanremese di Chiamo io chiami tu, era pronta a infiammare il pubblico. Mentre si esibiva con il tormentone estivo della scorsa estate Sesso e Samba, qualcosa è andato storto.

Appena iniziata l’esibizione, tutto sembrava filare liscio, fino a quando — al posto della parte registrata con la voce di Tony Effe — è stato mandato per errore il ritornello di un altro brano di Gaia: proprio Chiamo io chiamo tu. L’artista si è accorta immediatamente del problema, ha fatto qualche cenno per segnalare l’errore, ma non si è fermata. Anzi, in perfetto spirito da palco, ha continuato a ballare e cantare, sovrapponendo le parole di Sesso e Samba alla base sbagliata.

Al termine dell’esibizione, Gaia si è rivolta al pubblico con grande umiltà e professionalità: “Ragazzi, scusate tanto, ci sono stati dei problemi tecnici. Continuate a divertirvi. Grazie davvero per il vostro calore”. Anche i conduttori dell’evento hanno confermato il disguido tecnico.

in 2 minuti è successo di tutto ve lo giuro pic.twitter.com/SEln5HYQEN — alessandra (@vitaparanoiiaa) June 27, 2025

gaia che voleva solamente cantare sesso e samba ma al posto della voce di tony effe esce chiamo io chiami tu, lei si gira senza vedere nessuno e inizia a twerkare sul palco COS’È QUESTO MOMENTO SURREALE #rilive pic.twitter.com/aem1IBI0GT — giuseppe (@sospesoefragile) June 27, 2025

Per fortuna, le cose si sono poi risolte: Gaia è tornata in seguito sul palco poco dopo per ripetere l’esibizione del brano con Tony Effe, questa volta senza alcun problema.

Il pubblico ha molto apprezzato il modo in cui la cantante ha gestito la situazione. Sui social, tantissimi commenti di sostegno per Gaia, che si è dimostrata una grandissima artista in grado di risolvere qualsiasi problema sul palco.